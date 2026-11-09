Incêndio atinge centro de distribuição da Ambev no Cabo, no Grande Recife

Fogo foi registrado em uma área desativada da unidade, no Cabo de Santo Agostinho. Não há registro de feridos

Incêndio atinge centro de distribuição da Ambev (Foto: @ceudocabo via Instagram)

Um incêndio atingiu, nesta segunda-feira (9), o centro de distribuição da Ambev localizado às margens da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. Uma grande quantidade de fumaça foi vista saindo das instalações da empresa, e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas. Não há registro de feridos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a fumaça se espalhando a partir da unidade. Registros aéreos também mostram a atuação de uma viatura dos Bombeiros no local.

Em nota, a Ambev informou que o incêndio foi registrado em uma área desativada do centro de distribuição, sem atingir os setores em funcionamento. Segundo a empresa, a brigada interna atuou inicialmente no combate ao fogo, e o Corpo de Bombeiros esteve na unidade para realizar os procedimentos de contenção.

A companhia também afirmou que não houve impacto externo ao centro de distribuição e que ninguém ficou ferido.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada por volta das 14h20 para combater um incêndio em vegetação no Distrito Industrial Diper, no Cabo de Santo Agostinho.



"As chamas atingiram estruturas de armazenamento desativadas que ficam perto do foco inicial", disse a nota. A Corporação enviou um caminhão de combate a incêndio, que atuou no combate direto às chamas e no resfriamento contínuo dos tanques. Não houve registro de vítimas.