Incêndio atinge apartamento em Santo Amaro, no Recife

Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local na tarde desta terça-feira (3) para combater as chamas

Incêndio atingiu 8º andar de prédio em Santo Amaro (Foto: Adelmo Lucena/DP)

Um incêndio atingiu um apartamento no oitavo andar do Edifício Bom Pastor, localizado na Rua Malaquias da Rocha, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, na tarde desta terça-feira (3). O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) enviou uma viatura para atender à ocorrência.

O fogo provocou uma intensa concentração de fumaça no edifício. Morador do primeiro andar, Eliel Júnior, de 51 anos, relatou que percebeu a situação ao chegar ao prédio, depois de sair para levar a filha a um curso.

Eliel contou que havia saído para levar a filha a um curso e retornou ao condomínio por volta do momento em que a ocorrência foi percebida pelos moradores. “Quando cheguei, o grupo de moradores estava todo na frente do prédio, na portaria. Quando tomei conhecimento da situação, vim justamente para esse ambiente de trás para verificar se havia fumaça e me deparei com essa cena."

Segundo o morador, a fumaça era densa e os bombeiros chegaram aproximadamente dez minutos após o acionamento.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a causa do incêndio e nem sobre a existência de feridos.







