Um mês após incêndio na UFPE, pesquisas começam a ser retomadas e reconstrução segue em andamento

Prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) da UFPE foi atingido pelas chamas (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Um mês após o incêndio que destruiu o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife, grupos de pesquisa começam a retomar as atividades em espaços provisórios. Os laboratórios atingidos foram distribuídos entre unidades da própria universidade e instituições parceiras, enquanto a instituição trabalha para recompor a estrutura científica destruída pelo fogo.

O incêndio, registrado na noite de 7 de outubro, destruiu equipamentos, amostras e materiais utilizados em pesquisas de diferentes áreas. Segundo estimativa inicial do reitor Alfredo Gomes, aproximadamente 200 teses e dissertações foram afetadas. O governo federal anunciou R$ 68 milhões para a reconstrução do espaço e a reposição dos equipamentos.

De acordo com o pró-reitor de Pesquisa e Inovação da UFPE, Pedro Carelli, a universidade negociou o uso de laboratórios de outras unidades e de instituições parceiras, como o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE) e o Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP).

“Os grupos de pesquisa foram alocados em uma diversidade de locais, a depender das especificidades de cada pesquisa. Foram negociados o uso de laboratórios de outras unidades da própria UFPE e com instituições parceiras nas vizinhanças, a fim de atender emergencialmente à retomada das pesquisas”, explicou.

Parte dos laboratórios e das startups vinculados aos programas de inovação do Parque Tecnológico (Parque.TeC) também foi transferida para o edifício Celso Furtado. A alocação definitiva de alguns grupos, segundo Carelli, deverá ocorrer com a inauguração de uma nova sede de pesquisas de inovação terapêutica. Com as mudanças, diferentes equipes já conseguiram retomar as atividades.

Recursos e apoio às pesquisas

A UFPE também iniciou negociações com órgãos de fomento para garantir a continuidade dos trabalhos científicos prejudicados. Segundo o pró-reitor, foram realizados levantamentos detalhados das necessidades de cada grupo, encaminhados à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) e à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

O Ministério da Educação (MEC) está comprometido com a construção de uma nova edificação e a recomposição de parte dos materiais, conforme as demandas apresentadas pela universidade. Paralelamente, a UFPE e a Finep elaboram um projeto para recuperar o parque de equipamentos destruídos.

“Essa ação visa repor integralmente a infraestrutura de pesquisa perdida no incêndio”, afirmou Carelli.

As demais agências de fomento deverão utilizar o levantamento da universidade para apoiar pesquisas, teses e dissertações em andamento. Entre as medidas previstas estão a prorrogação de bolsas e o auxílio à mobilidade de pesquisadores que precisarem desenvolver atividades em outras instituições.

O apoio será definido individualmente, de acordo com as necessidades de cada pesquisa e as condições dos laboratórios que ofereceram acolhimento.

Investigação ainda não foi concluída

A Polícia Federal abriu inquérito para investigar as causas do incêndio. Um mês após a ocorrência, no entanto, o laudo pericial ainda não foi concluído.

Segundo Pedro Carelli, a finalização dos trabalhos depende da confirmação das condições de segurança estrutural do prédio, para que os peritos possam atuar no local.

“O resultado da perícia da PF ainda não foi concluído e, conforme previsto inicialmente, sua conclusão depende da certeza de segurança estrutural do prédio para atuação dos peritos. O laudo está em andamento”, informou.

O que aconteceu até agora

O incêndio de 7 de outubro foi o terceiro registrado em instalações da UFPE em um intervalo de oito dias. Em 30 de setembro, chamas atingiram o Departamento de Física, no Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN), durante a manipulação de um produto químico em um forno mufla. A suspeita inicial era de uma ocorrência acidental. Ninguém ficou ferido.

Quatro dias depois, em 4 de outubro, outro incêndio atingiu o Laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, no Centro de Biociências. As chamas destruíram um freezer e um aparelho de ar-condicionado. Também não houve vítimas.

Na noite de 7 de outubro, o fogo atingiu o antigo prédio da Dine, próximo à Casa do Estudante. O edifício abrigava laboratórios e estruturas de pesquisa nas áreas de saúde, fármacos, genética, informática e computação. O Corpo de Bombeiros mobilizou oito viaturas durante a madrugada e encerrou os trabalhos por volta das 5h do dia seguinte.

Na ocasião, o reitor Alfredo Gomes estimou os prejuízos em aproximadamente R$ 100 milhões e relatou a perda de equipamentos, amostras e dados científicos. Apesar da ocorrência, as atividades acadêmicas do campus foram mantidas no dia seguinte, incluindo a programação da Expo UFPE 2026.

Na manhã de 8 de outubro, peritos da Polícia Federal estiveram na universidade. O órgão anunciou a abertura de inquérito para investigar as circunstâncias e as possíveis causas do incêndio. Por questões de segurança, a entrada no prédio ficou restrita devido ao risco de comprometimento da estrutura.

Na tarde do mesmo dia, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, visitou o local e anunciou aproximadamente R$ 28 milhões para a construção de um novo edifício e outras ações de reconstrução. Ele também afirmou que não era possível determinar, naquele momento, se o incêndio havia sido acidental ou provocado.

Durante a visita, o delegado regional executivo da PF, Rodrigo Bastos, informou que pessoas que estavam no local no momento do incêndio já haviam sido ouvidas. Os primeiros trabalhos periciais em campo também foram iniciados, com utilização de robô e drone, diante das restrições de acesso ao prédio.

Em 9 de outubro, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou mais R$ 40 milhões para recompor os equipamentos de pesquisa destruídos. Com os dois anúncios, o governo federal chegou a R$ 68 milhões destinados à recuperação da estrutura científica da universidade.

Na mesma ocasião, Alfredo Gomes informou que cerca de 200 teses e dissertações haviam sido afetadas. A universidade iniciou o levantamento dos estudantes e das condições de cada pesquisa. Entre as medidas anunciadas estavam a extensão de prazos e bolsas da Capes e a possibilidade de doutorado-sanduíche em laboratórios parceiros no exterior.

O reitor também informou que o projeto de um edifício desenvolvido para o Centro Acadêmico do Sertão, em Sertânia, seria adaptado para a construção de uma nova estrutura no Campus Recife.

Até aquele momento, a universidade não havia confirmado qualquer relação entre os três incêndios registrados em um intervalo de oito dias. A apuração das causas e a recuperação dos laboratórios permaneciam entre os principais desafios após a destruição.

