PRF apreende veículos roubados e aplica 271 multas em operação no Sertão de PE

Fiscalizações resultaram na detenção de um homem que conduzia uma motocicleta com registro de roubo/furto

Operação da PRF envolveu os municípios de Trindade, Araripina e Salgueiro (Foto: Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, nesta sexta-feira (13), uma operação integrada no Sertão pernambucano que resultou em nove ocorrências relacionadas à identificação e apreensão de veículos roubados, além da aplicação de 271 multas por diversas irregularidades. As ações, iniciadas na última terça-feira (10), abrangeram os municípios de Trindade, Araripina e Salgueiro.

De acordo com a PRF, as abordagens envolveram a verificação de documentação pessoal e veicular, condições de circulação dos veículos e a adequação às regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como o uso correto de capacetes e dos equipamentos de segurança obrigatórios. A operação fiscalizou, ao todo, 82 pessoas em 78 veículos, com o registro de 271 irregularidades passíveis de multa.

Em relação ao combate ao crime, houve o registro de 13 ocorrências, sendo nove delas com veículos roubados ou adulterados. Em uma das abordagens, a PRF recuperou uma motocicleta que constava nos registros policiais como restrita por roubo/furto. O condutor, que não teve a identidade revelada, foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil da região.

A operação montada pelas forças de seguranças teve ainda como finalidade retirar de circulação veículos com placas clonadas e inibir infrações e sinistros graves.