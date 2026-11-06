PRF flagra três carretas transportando quase 60 toneladas de milho acima do peso permitido na BR-42

Veículos saíram de Sergipe e Tocantins em direção ao Agreste pernambucano. Somente pelas infrações relacionadas ao excesso de peso, foram aplicadas autuações que somam quase R$ 30 mil

Somente pelas infrações relacionadas ao excesso de peso, foram aplicadas autuações que somam quase R$ 30 mil (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodviária Federal (PRF) flagrou, no início da manhã desta sexta-feira (6), três carretas do tipo rodotrem transportando 59.266 kg de milho em excesso na BR-423, na zona rural de Caetés, no Agreste pernambucano.

Os veículos transportavam a carga proveniente dos estados de Sergipe e Tocantins, com destino aos municípios de Garanhuns e São Bento do Una. Somente pelas infrações relacionadas ao excesso de peso, foram aplicadas autuações que somam quase R$ 30 mil.

Durante a fiscalização, também foram identificadas outras irregularidades, como a utilização de dispositivos irregulares para ampliar a capacidade de carga em dois veículos, ausência de licenciamento em uma das carretas, pneu danificado comprometendo as condições de segurança, instalação não homologada de tanque suplementar e exame toxicológico vencido de um dos condutores.

Diante das irregularidades constatadas, as três carretas foram removidas para o pátio credenciado em Garanhuns.



