Após fuga, suspeito de homicídio é detido com carro roubado na BR 101, no Recife

Motorista admitiu que havia matado um homem e tentado matar outro em Paulista

O carro havia sido roubado no dia 3 de novembro deste ano, no Recife (Foto: Divulgação/PRF)

Um homem suspeito de homicídio foi detido, na segunda-feira (9), em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). O carro em que ele estava era roubado e foi abordado após uma fuga pela BR 101, em Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife.

Uma equipe da PRF recebeu informações da PCPE de que um carro utilizado em assaltos estava trafegando pela rodovia. Após buscas, o veículo foi localizado, mas o motorista desobedeceu a ordem de parada e acelerou para tentar fugir.

Ao ser alcançado, o homem foi detido e no banco do passageiro foi encontrada uma adolescente, de 16 anos. Dentro do veículo, a equipe verificou que havia marcas de sangue.

O homem tem passagens na polícia por homicídio, porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Ele informou aos policiais que no dia anterior havia matado um homem e tentou matar outro em Paulista, no Grande Recife.

Em consulta, foi constatado que o carro havia sido roubado no dia 3 de novembro deste ano, no Recife.

O homem, que já possuía tornozeleira eletrônica, foi encaminhado ao Departamento de Proteção aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste da capital. Ele poderá responder por homicídio, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores.



