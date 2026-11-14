Líder do tráfico e envolvido em homicídios: saiba quem são os detentos que fugiram no Curado

Apontados como chefes do tráfico na Região Metropolitana e envolvidos em disputas por territórios, detentos escaparam de unidade prisional neste sábado (14)

Ângelo Emauro de Almeida Lima, de 38 anos, e Felipe Silva de Lima, de 35 (Foto: Reprodução)

Dois dos três detentos que fugiram do Presídio Policial Penal Leonardo Lago (PPLL), localizado no Complexo Prisional do Curado, na Zona Oeste do Recife, na manhã deste sábado (14), seguem foragidos. O Diario de Pernambuco apurou que eles respondem a ações penais por crimes graves na região metropolitana, incluindo homicídios qualificados motivados por disputas pelo controle do tráfico de drogas e queima de arquivo.

Conforme a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap-PE), um dos fugitivos foi recapturado ainda nas imediações do complexo, enquanto as forças de segurança e o Serviço de Inteligência da Polícia Penal mantêm buscas para localizar os outros dois foragidos, identificados como Ângelo Emauro de Almeida Lima e Felipe Silva de Lima.

Confira o histórico criminal deles:

Ângelo Emauro de Almeida Lima

Conhecido como "Paia" ou "Ângelo", Ângelo Emauro de Almeida Lima, de 38 anos, estava recolhido no PPLL desde abril de 2025 e é apontado pelo Ministério Público como liderança de grupo criminoso com atuação na Zona Norte do Recife e municípios vizinhos.

Ele foi denunciado pelo duplo homicídio do casal Dayse Nascimento de Melo e Edvan José da Silva, ocorrido em junho de 2024, no bairro da Guabiraba. Segundo o MPPE, o crime foi motivado por uma dívida de drogas e armas acumulada pelas vítimas, sendo Ângelo apontado como o mandante da execução.

O foragido também responde, junto à Vara Regional do Tribunal do Júri de Paulista, Abreu e Lima e Igarassu, por um assassinato ocorrido em setembro de 2023, em Cruz de Rebouças. A investigação aponta que a emboscada integrou uma série de conflitos armados pelo domínio do tráfico na região.



Felipe Silva de Lima

Conhecido como "Felipe da Vila Holandesa", Felipe Silva de Lima, de 35 anos, possui histórico de fuga e reincidência no sistema prisional, apontam os autos e registros penitenciários acessados pelo Diario de Pernambuco.

Segundo a ficha da Seap-PE, ele já é condenado em regime fechado por homicídios qualificados cometidos em Moreno, com penas que ultrapassam 37 anos de prisão, além de responder a outros processos por homicídio na Região Metropolitana.

De acordo com registros da 2ª Vara Criminal de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, ele já havia rompido a tornozeleira eletrônica e permanecido foragido após não retornar de saída temporária.

Ele foi recapturado em outubro de 2025, em Prazeres, em Jaboatão, durante abordagem da Polícia Militar enquanto aguardava uma motocicleta por aplicativo. Na ocasião, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 municiado com ele.

Conforme o relato policial anexado ao auto de prisão em flagrante, Felipe é apontado como chefe do tráfico na Vila Holandesa, em Moreno, e planejava roubar o veículo para se deslocar até a cidade para executar um rival.

Ele teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia e havia sido transferido em definitivo para o PPLL em junho deste ano antes da nova fuga.

O que dizem a SDS e a SEAP

A Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) ainda não se pronunciou sobre o ocorrido ou sobre as medidas que serão tomadas para a localização dos foragidos.

“A Seap/PE informa que as providências cabíveis foram adotadas e segue monitorando a ocorrência”, afirmou a pasta por meio de nota.



