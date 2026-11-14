VÍDEO: três presos fogem do Complexo Prisional do Curado; dois seguem foragidos
Imagens mostram o momento da fuga de dois dos presos do Presídio de Policial Penal Leonardo Lago (PPLL), no Curado. Caso aconteceu neste sábado (14)
Publicado: 14/11/2026 às 14:30
Um dos fugitivos foi capturado ainda nas redondezas do Presídio de Policial Penal Leonardo Lago (PPLL), no Curado, na Zona Oeste do Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
Três detentos fugiram do Presídio de Policial Penal Leonardo Lago (PPLL), no Curado, na Zona Oeste do Recife, na manhã deste sábado (14). O caso foi confirmado pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap/PE).
Um dos fugitivos foi capturado ainda nas redondezas do presídio, segundo a pasta. Os outros dois, seguem foragidos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da fuga e a localização de um deles.
A Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) ainda não se pronunciou sobre o ocorrido ou sobre as medidas que serão tomadas para a localização dos foragidos. “A Seap/PE informa que as providências cabíveis foram adotadas e segue monitorando a ocorrência”, finalizou a secretaria.