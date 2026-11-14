VÍDEO: três presos fogem do Complexo Prisional do Curado; dois seguem foragidos

Imagens mostram o momento da fuga de dois dos presos do Presídio de Policial Penal Leonardo Lago (PPLL), no Curado. Caso aconteceu neste sábado (14)

Um dos fugitivos foi capturado ainda nas redondezas do Presídio de Policial Penal Leonardo Lago (PPLL), no Curado, na Zona Oeste do Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Três detentos fugiram do Presídio de Policial Penal Leonardo Lago (PPLL), no Curado, na Zona Oeste do Recife, na manhã deste sábado (14). O caso foi confirmado pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap/PE).

Um dos fugitivos foi capturado ainda nas redondezas do presídio, segundo a pasta. Os outros dois, seguem foragidos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da fuga e a localização de um deles.

A Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) ainda não se pronunciou sobre o ocorrido ou sobre as medidas que serão tomadas para a localização dos foragidos. “A Seap/PE informa que as providências cabíveis foram adotadas e segue monitorando a ocorrência”, finalizou a secretaria.





