Pernambuco tem alta de 69,5% nas infrações de trânsito, com destaque para excesso de velocidade

Estado contabiliza 273,5 mil autuações no levantamento de novembro de 2026, segundo o Detran-PE. Excesso de velocidade representa quase metade dos registros; avanço de sinal vermelho e estacionamento irregular também aparecem entre as principais infrações

Motoristas perderam, em média, 130 horas no trânsito no Recife em 2025, segundo levantamento (Foto: Rafael Oliveira/DP Foto)

O número de infrações de trânsito registradas em Pernambuco aumentou 69,51% quando se compram os períodos de janeiro a outubro de 2026 e o mesmo intervalo de tempo do ano passado. Ao todo, foram contabilizadas 273.574 autuações, segundo dados do painel de estatísticas do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).

Na comparação entre outubro e setembro deste ano, o crescimento foi de 48,81%. O excesso de velocidade concentra a maior parte dos registros, com 128.476 ocorrências.

A infração representa quase metade do total contabilizado pelo órgão. Para o diretor do Detran-PE, Bruno Santos, o crescimento está relacionado, entre outros fatores, à ampliação da frota de veículos, ao aumento do número de pessoas habilitadas e à expansão dos equipamentos de fiscalização.

“O comportamento do condutor tem melhorado consideravelmente. O que identificamos é que, além do aumento do número de habilitados, a frota também está crescendo de forma significativa. Tudo isso contribui para o aumento do número de infrações. Não é que o comportamento esteja igual ou piorando. A gente nota que ele tem melhorado”, afirmou.

Segundo Bruno Santos, o aumento da fiscalização também influencia o volume de autuações. “São mais carros nas ruas, com mais equipamentos de fiscalização, então esse número de infrações também tende a aumentar.”

Com 128.476 registros, o excesso de velocidade aparece com ampla vantagem entre as infrações mais cometidas em Pernambuco. “O excesso de velocidade, de fato, é a infração mais recorrente que temos registrado aqui no Detran de Pernambuco. Isso se dá, em primeiro lugar, pela pressa das pessoas em se deslocarem e chegarem aos lugares com mais facilidade, agilidade e rapidez”, analisa o diretor-geral.

Ele também relacionou a prática aos congestionamentos e frisa que alguns motoristas tendem a acelerar mais depois de deixar trechos com trânsito lento, enquanto outros tentam compensar o tempo nos deslocamentos entre municípios.

“Quando saem de um congestionamento, as pessoas tendem a acelerar mais. Às vezes, nos deslocamentos intermunicipais, também tentam chegar mais rápido, porque sabem que, ao entrarem na cidade, vão enfrentar um pouco mais de congestionamento até chegar ao destino.”

Bruno Santos alertou ainda para os riscos da velocidade elevada, especialmente nas rodovias. “Um sinistro de trânsito registrado a uma velocidade de 60 km/h é totalmente diferente de outro registrado a 140 km/h. O condutor precisa compreender o risco para que possa sair de um local e chegar a outro com segurança, sempre respeitando o limite de velocidade da via."

Avanço de sinal e estacionamento irregular

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Depois do excesso de velocidade, avançar o sinal vermelho aparece entre as infrações com maior número de registros, com 13.086 ocorrências. O estacionamento irregular soma 7.774 autuações.

Outras infrações relacionadas à segurança de motoristas e passageiros também aparecem no levantamento. O não uso do capacete foi registrado 5.242 vezes, enquanto deixar de utilizar o cinto de segurança contabilizou 3.324 ocorrências.

Para Bruno Santos, o desrespeito a essas regras também tem relação com aspectos culturais e com a ausência de fiscalização em determinadas localidades, especialmente no interior do estado.

“Quando vamos para o interior do estado, vimos uma grande quantidade de motociclistas fazendo seus deslocamentos sem utilizar o capacete. Isso se dá principalmente pela falta de fiscalização. As pessoas só tendem a respeitar quando há a presença do agente de fiscalização. A falta de fiscalização, às vezes, a deficiência na fiscalização, é o que promove esse tipo de conduta”, avaliou.

O levantamento do Detran-PE também contabiliza 8.380 infrações referentes a veículos de outros estados, 2.480 registros de condução de veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e 716 ocorrências relacionadas à alcoolemia.

Pernambuco tem mais de 2,7 milhões de habilitados

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Além das infrações, os dados do Detran-PE mostram que Pernambuco tem 2.742.273 pessoas habilitadas. Desse total, 2.606.612 possuem CNH definitiva e 135.661 têm habilitação provisória.

Bruno Santos afirmou que o órgão habilitou mais de 70 mil pessoas em 2026 e apontou o crescimento desse público como um dos fatores que contribuem para o aumento das autuações.

“A frota aumentou exponencialmente de seis anos para cá, com um crescimento na casa dos 100%. Tanto a frota quanto o número de habilitados têm aumentado constantemente. Esses são fatores que corroboram o aumento do número de infrações também.”

Além das atividades de fiscalização, o Detran-PE informou que desenvolve ações educativas voltadas a motoristas, empresas e estudantes. Entre as iniciativas citadas pelo diretor estão a Operação Prevenção: Segundos que Salvam Vidas e o projeto Detran nas Escolas, que leva conteúdos de educação para o trânsito ao ambiente escolar.

A proposta, segundo o diretor-geral, é estimular o respeito às regras desde a infância, para que os estudantes também ajudem a conscientizar familiares e amigos.

O diretor citou ainda a prática conhecida como “grau”, em que motociclistas empinam o veículo e trafegam sobre apenas uma roda, como um dos comportamentos que o órgão busca combater.

“Essas crianças, quando educadas desde cedo, não vão ser aquelas que praticam atos como o chamado grau, por exemplo. Essa é uma prática terrível, que tem provocado diversos sinistros em todo o estado, inclusive com mortes”, concluiu.

