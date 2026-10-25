Colisão entre motos deixa os dois condutores mortos na BR-232, em Vitória de Santo Antão

Suspeita é a de que um dos condutores estava realizando um retorno irregular no momento da colisão

Segundo a PRF, um dos condutores não tinha habilitação (Reprodução/PRF)

Uma colisão transversal entre motocicletas deixou os dois condutores mortos, no Km 37 da BR-232, em Vitória de Santo Antão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu por volta das 7h30 deste domingo (25).

A suspeita é a de que o condutor de uma das motos estava realizando um retorno irregular na rodovia. Um dos homens faleceu no local e outro chegou a ser socorrido, mas veio a óbito durante atendimento em uma ambulância.

Segundo a PRF, um dos condutores não tinha habilitação. A corporação está no local, aguardando IC e IML.