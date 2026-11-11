Após três mortes, Ameciclo realiza protesto e cobra medidas de segurança para ciclistas no Recife

Associação instalará duas novas bicicletas brancas em memória das vítimas neste domingo (15), quando será celebrado o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito

A Ameciclo fará homenagem às vítimas de atropelamentos na Mascarenhas de Moraes neste domingo (15). (Foto: Ameciclo)

Três mortes de pessoas que utilizavam bicicletas, em um intervalo de pouco mais de cinco meses, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Zona Sul do Recife, motivaram a Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo) a realizar um ato no local para homenagear as vítimas e cobrar medidas de prevenção. O encontro está previsto para o domingo (15).

A manifestação também marcará a instalação de duas novas Ghost Bikes, bicicletas pintadas de branco que simbolizam ciclistas mortos no trânsito. As novas estruturas serão dedicadas a Nilton Oliveira da Silva, entregador por aplicativo de 37 anos, e ao trabalhador que morreu na última terça-feira (10), enquanto recolhia materiais recicláveis nas proximidades do Aeroporto Internacional do Recife.

Com a instalação, a avenida passará a ter três memoriais desse tipo. O primeiro foi colocado em julho, em homenagem à professora Juliana Maria de Souza, de 37 anos, morta em 3 de junho, no Dia Mundial da Bicicleta.

A sequência de atropelamentos mostra como os ciclistas ficam expostos aos perigos em um dos principais corredores de circulação da capital pernambucana. Juliana foi atingida por uma carreta no cruzamento da Mascarenhas de Moraes com a Rua Noruega. Quase cinco meses depois, em 22 de outubro, Nilton morreu após ser atingido por uma viatura da Polícia Militar no mesmo cruzamento. O caso está sob investigação.

A terceira ocorrência foi registrada em 10 de novembro, por volta das 5h30, nas proximidades do aeroporto, no sentido Jaboatão dos Guararapes. O trabalhador foi atingido por um automóvel enquanto pedalava próximo ao meio-fio. O motorista, de 65 anos, deixou o local, mas acabou localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar.

Para a Ameciclo, a repetição das mortes demonstra a necessidade de mudanças na infraestrutura e na fiscalização da avenida.

“Não estamos falando de três fatalidades inevitáveis. Estamos falando de três pessoas que perderam suas vidas enquanto se deslocavam ou trabalhavam de bicicleta. Juliana, Nilton e a terceira vítima tinham histórias, afetos e projetos. A cidade não pode continuar tratando essas mortes como acontecimentos isolados. Quando o poder público conhece os riscos e não toma as providências necessárias, a omissão também precisa ser investigada”, afirma Daniel Valença, da Ameciclo.

O ato do domingo será realizado no Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, lembrado anualmente no terceiro domingo de novembro. Entre as reivindicações apresentadas pela Ameciclo estão a redução da velocidade na avenida, a fiscalização eletrônica durante 24 horas, a avaliação técnica dos locais das três mortes e a divulgação das providências adotadas pelo poder público para evitar novos casos.

A associação também cobra transparência nas investigações dos atropelamentos, especialmente no caso que envolveu uma viatura da Polícia Militar, além de acompanhamento das famílias das vítimas.

Acidentes com bicicletas

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Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), a pedido do Diario em agosto deste ano, contabilizou 5.885 acidentes envolvendo bicicletas na região até o dia 18 daquele mês.

Do total, 2.735 ocorrências foram classificadas como colisões ou abalroamentos, enquanto 1.269 envolveram tombamentos ou capotamentos. As quedas de veículos somaram 1.034 registros e os atropelamentos chegaram a 643. Outros 108 casos foram classificados como ocorrências de natureza diversa, 54 tiveram natureza ignorada e 42 envolveram choque contra objeto fixo.

Em todo o ano de 2025, o Grande Recife contabilizou 10.187 ocorrências, ante 9.032 em 2024, crescimento de 12,8%.

Em âmbito estadual, outro balanço da SES-PE apontou que 71 ciclistas morreram em acidentes de trânsito em Pernambuco durante 2025. Até o início de junho de 2026, quatro mortes já haviam sido contabilizadas pela pasta, além de 1.064 pessoas vítimas de ocorrências enquanto utilizavam bicicletas naquele período.

Ameciclo aponta descumprimento do Plano de Mobilidade

Além da instalação dos memoriais, a Ameciclo pretende cobrar da Prefeitura do Recife a aplicação das medidas previstas na Lei Municipal nº 18.887/2021, que instituiu a Política Municipal de Mobilidade Urbana e o Plano de Mobilidade da capital.

A entidade questiona a permanência do limite de velocidade de 60 km/h na Mascarenhas de Moraes. De acordo com a associação, por ser classificada como via arterial, a avenida deveria ter velocidade máxima de 50 km/h, conforme estabelece o artigo 34 da legislação municipal.

A lei também determina que a fiscalização eletrônica de velocidade nas vias municipais abrangidas pela regra funcione em tempo integral. Outro ponto destacado pela Ameciclo é o artigo 29, que prevê intervenções físicas e operacionais para diminuir a quantidade e a gravidade dos sinistros, além de evitar a repetição de ocorrências com mortes.

Já o artigo 35 estabelece que a gestão municipal deve identificar e promover o tratamento efetivo dos pontos do sistema viário onde forem registradas mortes no trânsito.

A entidade também avalia que a implantação de uma ciclovia na Mascarenhas de Moraes, embora seja uma medida importante, não resolve sozinha os problemas de segurança. Para a associação, é necessário garantir proteção nos cruzamentos, travessias adequadas, redução da velocidade dos veículos e fiscalização efetiva.

