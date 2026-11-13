Arquidiocese de Olinda e Recife orienta fiéis a levarem água para procissão do próximo domingo (15)

Orientação ocorre devido ao calor intenso. Instituição religiosa celebra 350 anos com programação em frente à Basílica do Carmo

A previsão para o próximo domingo (15) é que os termômetros cheguem a 32º graus (Fotos: Weslly Gomes/DP foto)

Devido ao calor intenso, a Arquidiocese de Olinda e Recife publicou, nas redes sociais, orientações para os fiéis que participarão das comemorações pelos 350 anos da instituição, no próximo domingo (15).

Entre as recomendações está a de levar uma garrafa de água para manter a hidratação durante a programação. No local, também haverá quatro pontos de distribuição gratuita de água.

A Arquidiocese orienta ainda que os participantes optem por roupas leves e usem boné ou chapéu para se proteger do sol. Em caso de emergência, um posto médico estará disponível para prestar atendimento aos fiéis.

Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o domingo terá céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Apesar disso, as temperaturas podem chegar a 32°C.

Comemorações

As comemorações do domingo (15) começam às 11h, com a inauguração da “Casa dos Dons”, um prédio cujo nome homenageia os arcebispos que passaram pela Arquidiocese.

Localizado na Rua da Conceição, no bairro da Boa Vista, o espaço foi pensado como um local de acolhimento e cuidado com os mais necessitados, refletindo o olhar da Igreja para os vulneráveis.



O prédio também será a sede das pastorais sociais, grupos que realizam ações direcionadas à promoção da dignidade humana, à justiça social e à defesa dos grupos desamparados.



Procissões e Missa Solene



À tarde, a grande celebração dos 350 anos da Arquidiocese ocorrerá em frente à Basílica do Carmo. A partir das 14h, as regiões eclesiásticas Norte, Sul, Centro e Oeste se encontrarão em pontos diferentes do centro da cidade para seguir em procissão até o Pátio do Carmo, onde o padre Damião Silva acolherá os fiéis com louvores e cânticos.



A região Norte, que compreende os vicariatos Olinda, Paulista e Igarassu, sairá da Igreja Madre de Deus, no Recife Antigo. Enquanto isso, a região Centro, que abrange os vicariatos Beberibe, Boa Viagem, Jardim São Paulo, Soledade e Várzea, e a região Oeste, com os vicariatos São Lourenço e Vitória, se concentram na Igreja do Santíssimo Sacramento, na Boa Vista.



Já a região Sul, que inclui os vicariatos Cabo, Jaboatão e Ibura, e o setor da juventude seguirão da Igreja Matriz de São José, no bairro de São José.



A Missa Solene terá início às 16h e será presidida pelo cardeal dom Paulo Cezar Costa, arcebispo metropolitano de Brasília. Também estarão presentes o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson; os seus bispos auxiliares, dom Josivaldo Bezerra e dom Nereudo Freire; os bispos pertencentes ao Regional Nordeste 2 da CNBB; e todo o clero da Arquidiocese de Olinda e Recife.



História



Historicamente, a Arquidiocese de Olinda e Recife nasceu com o título de Diocese de Olinda, em 16 de novembro de 1676, após ser desmembrada da antiga Diocese de Salvador.



Ao longo do tempo, o território originou outras dioceses na região Nordeste do país, como as de Caruaru, Palmares, Nazaré, Afogados da Ingazeira e outras que constituem o Regional Nordeste 2 da CNBB.



Hoje, a Arquidiocese de Olinda e Recife conta com 150 paróquias distribuídas em 19 municípios de Pernambuco, além do Arquipélago de Fernando de Noronha.



Desde novembro de 2025, os fiéis da Arquidiocese vivem a preparação para o Ano Jubilar com celebrações, procissões, exposições e eventos que enaltecem os 350 anos.

Entre eles, destaca-se a peregrinação da imagem de Santo Antônio, padroeiro da Arquidiocese, por todas as paróquias do território arquidiocesano no último ano.



Além disso, a trajetória de fé da Arquidiocese de Olinda e Recife foi narrada numa exposição na Catedral da Sé, em Olinda, que contou com objetos e paramentos litúrgicos, documentos, quadros e fotos.

