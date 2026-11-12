Papa Leão XIV pede "reparação" diante dos "abusos" cometidos na Igreja

Em discurso aos bispos no Peru, o papa ainda comparou a missão da Igreja ao árduo "Caminho Inca"

Papa Leão XIV em visita ao Peru (Simone Risoluti/Vatican Media/AFP)

O papa Leão XIV fez um apelo, nesta quinta-feira (12), no Peru, à "reparação" diante dos "abusos" cometidos na Igreja, durante um discurso aos bispos locais, e comparou a missão da instituição ao árduo "Caminho Inca". As principais acusações de abusos no país recaem sobre o Sodalício de Vida Cristã, uma congregação ultraconservadora de leigos e padres dissolvidas por ordem do falecido papa Francisco em abril de 2025.

O pontífice, operado há um mês de um câncer de pulmão, chegou na quarta-feira (11) ao Peru, onde viveu por quase duas décadas, na última etapa de uma intensa viagem de 12 dias pela América do Sul que incluiu Uruguai e Argentina.

Ao evocar uma "realidade que nos incomoda tanto", Leão XIV pediu, na reunião com os bispos do Peru, que se respondessem "aos abusos perpetrados por membros do clero ou no contexto eclesial (...) com a verdade, com justiça, com perdão, com acessórios". Também se manifestou por "um compromisso cada vez mais decidido em favor de uma cultura de prevenção e proteção dos mais frágeis diante destes delitos".

Antes de seu discurso, o papa fez uma parada na Igreja de Las Nazarenas, no centro de Lima, e rezou diante do Senhor dos Milagres, uma figura religiosa muito venerada no Peru. Neste local, saudou a justiça e abençoou pessoas em cadeiras de rodas.

"Os casos de abusos devem ser investigados (...). Tudo isso precisa ser interrompido, é preciso cortar o mal pela raiz", disse à AFP Irma Grimaldo, uma fiel de 71 anos acompanhada de sua filha. Após o impulso das investigações ordenadas por Francisco contra o Sodalício, Leão XIV herdou o comando.

A ordem determinou que membros de sua cúpula abusaram sexualmente de 19 menores e 10 adultos entre 1975 e 2002. Em maio de 2026, o Vaticano instalou em Lima um "canal de escuta" para as vítimas de abusos físicos, psicológicos, emocionais, entre outros, a fim de estabelecer indenizações com os bens que foram confiscados do Sodalício.

As vítimas reivindicam uma “compensação integral (...), muitos precisam de apoio psicológico e médico, de reinserção social, o que acaba se traduzindo, no fim das contas, em uma ajuda financeira”, disse à AFP Renzo Orbegozo, de 50 anos, que foi vítima do grupo. A está solução nas mãos do papa, que “consiga concluir o processo de peças de reposição às vítimas”, acrescentou Orbegozo.

Caminho

Robert Prevost foi bispo da cidade de Chiclayo, no Norte do Peru, entre 2015 e 2023. Nesse cargo, "abriu o caminho" para a escuta das vítimas, declarou no ano passado Carlos García, presidente da Conferência Episcopal Peruana.

No início de novembro, a organização americana Bishop Accountability apresentou em Lima uma lista de 77 religiosos “publicamente acusados de abusar sexualmente de menores” no Peru. Anne Barrett Doyle, coordenadora da organização, pediu ao papa um decreto de "tolerância zero" para que os culpados por essas agressões "sejam afastados permanentemente da Igreja".

Leão XIV poderia se reunir com vítimas no Peru. Na segunda-feira, em sua recente visita à Argentina, ele se encontrou com cinco vítimas de abusos sexuais sexuais pelo clero.

Nesta quinta-feira, o papa também comparou as dificuldades que os bispos encontram em sua missão dentro da Igreja ao excessivamente Caminho Inca, uma antiga rede de trilhas que atravessam principalmente os Andes.

“Sabemos que o Caminho Inca não é fácil: suas subidas e seus trechos estreitos põem à prova a resistência de quem caminha”, afirmou o pontífice, citando “dificuldades pastorais, divisões sociais, incompreensões e decisões que podem ser dolorosas”.