Papa Leão 14 reúne 2,5 milhões em missa na Argentina e faz defesa dos mais vulneráveis

Multidão em Buenos Aires marca maior evento do pontificado do papa, que também criticou indiretamente políticas de austeridade do governo Javier Milei

Leão XIV fez a declaração após visitar instituição que abriga 410 adultos com deficiência ( Tiziana FABI / AFP)

O papa Leão XIV reuniu cerca de 2,5 milhões de pessoas nesta segunda-feira (9), em uma missa ao ar livre realizada no Monumento dos Espanhóis, em Buenos Aires. A estimativa das autoridades argentinas fez da celebração o maior evento público do pontificado de Leão XIV, iniciado em maio de 2025, e o principal momento da visita do pontífice à Argentina.

Desde a madrugada, fiéis ocupavam trechos da Avenida del Libertador e de outras áreas próximas ao local da celebração. Muitos passaram a noite acampados para conseguir um lugar mais próximo do trajeto do papa. Durante a passagem de Leão XIV pelo local, a multidão levantou bandeiras do Vaticano e entoou gritos de apoio ao pontífice.

A dimensão da celebração é especialmente significativa porque esta foi a primeira missa de um papa na Argentina em quase quatro décadas. A última visita de um pontífice ao país havia ocorrido em 1987, quando João Paulo II esteve em território argentino.

Na homilia, Leão XIV destacou a presença dos fiéis e afirmou que a viagem lhe permitiu perceber o entusiasmo religioso dos argentinos. O papa também colocou a família no centro de sua mensagem e pediu que os lares tenham papel ativo na transmissão da fé e na evangelização.

A demonstração de força popular da Igreja ocorre, porém, em um momento de transformação do cenário religioso argentino. Uma pesquisa do Pew Research Center divulgada neste ano mostra que 58% dos adultos argentinos se identificavam como católicos em 2024, contra 71% em 2013-2014. No mesmo período, a parcela sem filiação religiosa mais que dobrou, passando de 11% para 24%.

O crescimento das igrejas evangélicas faz parte dessa transformação, mas os dados indicam que a principal mudança na Argentina ocorreu com o aumento do número de pessoas que não se identificam com nenhuma religião. Em 2024, esse grupo já era maior do que o de protestantes entre os adultos argentinos pesquisados pelo Pew.

Antes da missa, Leão XIV também visitou o Pequeño Cottolengo Don Orione, em Claypole, na região metropolitana de Buenos Aires, instituição que acolhe mais de 400 pessoas com deficiência. No encontro, afirmou que essas pessoas não devem ser vistas como um peso para a sociedade e defendeu que o desenvolvimento de um país também seja avaliado pela maneira como ele trata pessoas em situação de vulnerabilidade.

A visita ocorreu em um momento de tensão política e social na Argentina. O governo do presidente Javier Milei vem conduzindo um programa de forte ajuste fiscal, com redução de subsídios, cortes em serviços públicos e medidas que atingiram programas de assistência social. A política econômica conseguiu reduzir a inflação anual de patamares superiores a 200% para cerca de 33%, mas também provocou impactos sociais e resistência de setores afetados pelas medidas.

No domingo (8), durante seu primeiro discurso na Argentina, Leão XIV já havia feito uma defesa da população mais vulnerável. Sem mencionar diretamente Milei, afirmou que a autoridade deve ser exercida como serviço e que aqueles que governam precisam reconhecer os limites do poder que receberam.

O pontífice também afirmou que a economia deve estar a serviço das pessoas e citou famílias que enfrentam dificuldades para manter as necessidades básicas mesmo trabalhando, além de desempregados e idosos. As declarações foram interpretadas como uma crítica indireta às consequências sociais do programa de austeridade do governo argentino.

A Casa Rosada evitou tratar as declarações como um confronto direto. O governo de Milei afirmou que o discurso do papa não representava uma crítica específica à administração, enquanto setores da oposição argentina consideraram as manifestações de Leão XIV uma advertência ao presidente sobre os efeitos sociais do ajuste.

O próprio Milei recebeu o papa no domingo (9), quando Leão XIV chegou a Buenos Aires vindo do Uruguai. Os dois tiveram um encontro público marcado por cordialidade, apesar das diferenças entre a visão econômica do presidente argentino e a tradição da doutrina social da Igreja defendida pelo pontífice.







