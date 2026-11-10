Arquidiocese de Olinda e Recife celebra 350 anos com programação especial

Na programação das comemorações estão o lançamento de livro, a inauguração de um novo prédio, além de procissão e missa

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Arquidiocese de Olinda e Recife celebra 350 anos de criação, no próximo fim de semana, consolidando sua trajetória de fé. Para comemorar a data, os dias 13 e 15 de novembro serão marcados por eventos especiais, que destacam a importância da Igreja.



As celebrações oficiais serão iniciadas na sexta-feira (13), às 19h, na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Boa Vista, com o lançamento do livro sobre a história da Arquidiocese, que narra os principais acontecimentos e fatos.

O momento também contará com a apresentação do tenor Igor Alves e do espetáculo “Canto do chão: a música litúrgica de Olinda e Recife”, que reúne obras de compositores ligados à história musical deste arcebispado e tem direção artística de Roberto Dutra e Frei Wanderson Freitas, OCarm.

Ao todo, 18 músicos conduzem o espetáculo, que também terá as participações especiais de Cristina Amaral, Sarah Leandro e Dudu do Acordeon.

Inauguração de novo prédio



Em continuidade das comemorações, no domingo (15) será inteiramente dedicado às comemorações dos 350 anos. Às 11h, será inaugurada a “Casa dos Dons”, um prédio cujo nome homenageia os arcebispos que passaram pela Arquidiocese.



Localizado na Rua da Conceição, no bairro da Boa Vista, o espaço foi pensado como um local de acolhimento e cuidado com os mais necessitados, refletindo o olhar da Igreja para os vulneráveis.

O prédio também será a sede das pastorais sociais, grupos que realizam ações direcionadas à promoção da dignidade humana, à justiça social e à defesa dos grupos desamparados.

Basílica do Carmo, em Santo Antônio, no Recife (crédito: Rafael Vieira/DP Foto)

Procissões e Missa Solene



Também no domingo (15), à tarde, a grande celebração dos 350 anos da Arquidiocese ocorrerá em frente à Basílica do Carmo. A partir das 14h, as regiões eclesiásticas Norte, Sul, Centro e Oeste se encontrarão em pontos diferentes do centro da cidade para seguir em procissão até o Pátio do Carmo, onde o padre Damião Silva acolherá os fiéis com louvores e cânticos.



A região Norte, que compreende os vicariatos Olinda, Paulista e Igarassu, sairá da Igreja Madre de Deus, no Recife Antigo. Enquanto isso, a região Centro, que abrange os vicariatos Beberibe, Boa Viagem, Jardim São Paulo, Soledade e Várzea, e a região Oeste, com os vicariatos São Lourenço e Vitória, se concentram na Igreja do Santíssimo Sacramento, na Boa Vista.



Já a região Sul, que inclui os vicariatos Cabo, Jaboatão e Ibura, e o setor da juventude seguirão da Igreja Matriz de São José, no bairro de São José.



A Missa Solene terá início às 16h e será presidida pelo cardeal dom Paulo Cezar Costa, arcebispo metropolitano de Brasília. Também estarão presentes o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson; os seus bispos auxiliares, dom Josivaldo Bezerra e dom Nereudo Freire; os bispos pertencentes ao Regional Nordeste 2 da CNBB; e todo o clero da Arquidiocese de Olinda e Recife.



História



Historicamente, a Arquidiocese de Olinda e Recife nasceu com o título de Diocese de Olinda, em 16 de novembro de 1676, após ser desmembrada da antiga Diocese de Salvador.



Ao longo do tempo, o território originou outras dioceses na região Nordeste do país, como as de Caruaru, Palmares, Nazaré, Afogados da Ingazeira e outras que constituem o Regional Nordeste 2 da CNBB.



Hoje, a Arquidiocese de Olinda e Recife conta com 150 paróquias distribuídas em 19 municípios de Pernambuco, além do Arquipélago de Fernando de Noronha.



Desde novembro de 2025, os fiéis da Arquidiocese vivem a preparação para o Ano Jubilar com celebrações, procissões, exposições e eventos que enaltecem os 350 anos.

Entre eles, destaca-se a peregrinação da imagem de Santo Antônio, padroeiro da Arquidiocese, por todas as paróquias do território arquidiocesano no último ano.



Além disso, a trajetória de fé da Arquidiocese de Olinda e Recife foi narrada numa exposição na Catedral da Sé, em Olinda, que contou com objetos e paramentos litúrgicos, documentos, quadros e fotos.