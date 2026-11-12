Suspeito de matar passageira durante corrida por aplicativo na PE-15 é preso

Homem de 29 anos se apresentou espontaneamente ao DHPP, no Recife, acompanhado de uma advogada na madrugada desta quinta-feira (12); Em depoimento, afirmou que estava em surto no momento do crime e negou relacionamento amoroso com a vítima

Casal foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) (Maurício Ferry/ DP Foto)

O homem de 29 anos suspeito de matar uma passageira de 39 anos durante uma corrida por aplicativo na PE-15, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, foi preso na madrugada desta quinta-feira (12). Ele se apresentou espontaneamente ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife, acompanhado de uma advogada.

O crime aconteceu na manhã da segunda-feira (9). A vítima, identificada como Carla Nascimento da Silva, foi atingida por três disparos de arma de fogo após o suspeito descer do veículo durante o trajeto. Os tiros atingiram a cabeça, o abdômen e a panturrilha. O ferimento na cabeça foi fatal. A mulher deixou cinco filhos.

Em depoimento à polícia, o homem afirmou que estava em surto no momento do assassinato e negou ter mantido um relacionamento amoroso com Carla. Ele também relatou ter questões psicológicas e apresentou documentos médicos, incluindo laudos com registros da Classificação Internacional de Doenças (CID).

O delegado responsável pelo caso ressaltou, no entanto, que as informações apresentadas pelo suspeito ainda serão apuradas. Até o momento, não há confirmação de que uma eventual condição psicológica tenha relação com o homicídio.

Como foi

Segundo a deputada estadual e delegada Gleide Ângelo (PP), a vítima retornava de uma confraternização na casa de amigas, no bairro de Arthur Lundgren, acompanhada do suspeito.

Durante o percurso, o homem teria pedido ao motorista que parasse o veículo. Carla decidiu permanecer no carro e continuar a viagem. Em seguida, o passageiro desceu, apertou a mão do condutor e pediu que ele seguisse com a mulher até o destino. Ele também teria combinado com a vítima o pagamento da corrida.

Logo depois, sacou uma arma e efetuou os disparos. Após o ataque, fugiu a pé.

O motorista tentou socorrer a passageira e seguiu para o Hospital Central Nossa Senhora Aparecida, em Vila Torres Galvão. Carla, no entanto, já chegou morta à unidade de saúde, segundo informou a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

A Polícia Científica realizou perícia no veículo e no local do crime. O caso segue sob investigação do DHPP.

O que diz a Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que deu cumprimento a um mandado de prisão, por meio do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), na madrugada desta quinta-feira (12), em desfavor de um homem de 29 anos, por ter um mandado de prisão em aberto por homicídio.

“Após realização dos procedimentos cabíveis, ele ficou à disposição da justiça”, afirmou a corporação.

