Homem morre após ser espancado pela mulher e por traficantes no Rio

O grupo usou um pedaço de madeira, além de socos e chutes no espancam contra Leomar Conceição

O grupo usa um pedaço de madeira, além de socos e chutes, contra Leomar Conceição (Divulgação/Polícia Civil-RJ)

Policiais civis da 151ª DP (Nova Friburgo) e policiais militares prenderam dois homens e uma mulher pela morte de Leomar Conceição de Oliveira, de 51 anos, espancado em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Segundo a investigação, as agressões foram ordenadas por integrantes do tráfico de drogas que atuam na região.

A vítima foi agredida na noite de 8 deste mês e deu entrada em uma unidade hospitalar com diversas lesões, deformidades e fraturas, uma delas exposta. Ele não resistiu e morreu no dia 10.

Dívida

De acordo com a Polícia Civil, as diligências começaram logo após a internação. Informações de inteligência indicaram que dois integrantes do tráfico local teriam participado do espancamento a mando da companheira da vítima, por causa de uma dívida que ela havia contraído em nome do homem e que não queria pagar.

Em seguida, os policiais receberam um vídeo das agressões. Nas imagens, a companheira da vítima aparece ao lado de dois homens identificados como integrantes do tráfico. O grupo usa um pedaço de madeira, além de socos e chutes, contra Leomar Conceição. Uma quarta pessoa também teria participado e ainda não foi identificada.

Com base nas informações, a polícia localizou dois dos envolvidos em uma barbearia. Um deles é apontado como gerente do tráfico no local. Ele estava acompanhado do segundo homem que aparece no vídeo, encontrado tingindo de preto os cabelos, que antes eram vermelhos. Segundo os policiais, ele admitiu ter mudado a aparência depois de saber da morte da vítima para dificultar o reconhecimento e fugir.

Na abordagem, os dois confessaram participação nas agressões, segundo a Polícia Civil. De acordo com os relatos, os criminosos foram chamados pela companheira da vítima e pela filha dela a um bar, onde receberam a orientação de agredir Leomar. Os suspeitos afirmaram ainda que a mulher forneceu o pedaço de madeira usado no espancamento e também participou diretamente das agressões.

Tribunal paralelo

Segundo a polícia, a agressão teria sido motivada por uma suposta ameaça da vítima contra a companheira. A mulher teria procurado o gerente do tráfico local, que, por sua vez, teria pedido autorização às lideranças da facção "para aplicar a punição". Para a polícia, a dinâmica aponta a atuação de um tribunal paralelo do tráfico, usado para impor regras e exercer controle sobre moradores por meio da violência. Os três envolvidos foram autuados em flagrante.