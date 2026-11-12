Paciente agride técnica de enfermagem dentro de policlínica na Zona Sul do Recife

Segundo o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE), a técnica de enfermagem estava trabalhando e sofreu hematomas na região dos olhos, arranhões no ombro e teve suas vestimentas rasgadas

Técnica de enfermagem é agredida dentro de policlínica no Recife (Foto: Arquivo pessoal)

Uma técnica de enfermagem foi agredida por uma paciente enquanto trabalhava na Policlínica e Maternidade Professor Arnaldo Marques, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (9), após um desentendimento envolvendo uma receita médica que, segundo o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE), teria sido apontada pela paciente como perdida pela profissional.

De acordo com o Conselho, a trabalhadora sofreu hematomas na região dos olhos, arranhões no ombro e teve as vestimentas rasgadas durante a agressão. A situação só teria sido contida após a intervenção de outros funcionários da unidade de saúde.

No entanto, o episódio não teria terminado com a interrupção da agressão e, segundo o relato da profissional ao Coren-PE, na madrugada do dia seguinte, a mesma paciente retornou à policlínica à procura da técnica de enfermagem e de outros trabalhadores que haviam intervindo na ocorrência. Na ocasião, teria afirmado que voltou ao local para agredir aqueles que, conforme sua versão, teriam batido nela.

Diante dos acontecimentos, o Coren-PE manifestou preocupação com a segurança dos trabalhadores da unidade e chamou a atenção para denúncias sobre a ausência de câmeras de monitoramento e de profissionais de segurança no local.

O órgão cobrou providências da gestão municipal para apurar o caso e reforçar a proteção dos profissionais da Policlínica Arnaldo Marques e das demais unidades da rede de saúde.

Em nota, o Conselho classificou como inadmissível a exposição de trabalhadores da Enfermagem a situações de violência no exercício de suas funções. Também destacou que o acolhimento e a assistência aos pacientes devem ser pautados pelo respeito e pela humanização, mas ressaltou que esses princípios precisam ser assegurados igualmente aos profissionais de saúde.

O Coren-PE informou ainda que acompanha o caso e manifestou solidariedade à trabalhadora. Para a entidade, episódios de violência contra profissionais de enfermagem não podem ser considerados parte da rotina de trabalho.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) registrou a ocorrência como lesão corporal. Segundo a corporação, as informações preliminares apontam que a vítima foi agredida com socos e arranhões por outra mulher, de 34 anos, após um desentendimento.

Um procedimento policial foi instaurado por meio da 10ª Circunscrição, no Ibura, para apurar as circunstâncias do caso.

O que diz a Secretaria de Saúde

Procurada, a Secretaria de Saúde do Recife informou que tomou conhecimento da ocorrência e realizou os encaminhamentos necessários. Segundo a pasta, a técnica de enfermagem recebeu acolhimento e assistência e está afastada das atividades mediante apresentação de atestado médico.

A secretaria acrescentou que a paciente envolvida também recebeu acolhimento. Um Boletim de Ocorrência foi registrado para formalizar o episódio e possibilitar os procedimentos cabíveis junto às autoridades competentes.

A gestão municipal afirmou repudiar qualquer forma de violência contra trabalhadores da rede pública de saúde.

