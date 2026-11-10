Pernambuco tem 30 reservatórios em colapso e outros 17 em situação de alerta

Levantamento divulgado nesta terça-feira (10) mostra que quase metade dos 99 mananciais monitorados no Estado apresenta baixos níveis de armazenamento

Pernambuco tem 30 reservatórios em colapso (Foto: Divulgação)

Pernambuco tem 30 reservatórios em situação de colapso, com volumes inferiores a 10% da capacidade de armazenamento. O cenário é apontado no boletim de monitoramento divulgado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) nesta terça-feira (10), com dados atualizados até novembro de 2026.

Ao todo, a agência monitora 99 reservatórios distribuídos pelas bacias hidrográficas do estado. Desse total, 47 estão com até 30% da capacidade máxima, o que significa que quase metade dos mananciais acompanhados apresenta níveis baixos de armazenamento.

A situação é mais preocupante no Sertão e no Agreste, onde açudes aparecem com volumes próximos de zero ou completamente secos. Entre os casos mais graves estão os reservatórios de Parnamirim, Chapéu e Abóboras, em Parnamirim, e Arrodeio, em São José do Belmonte, todos com 0% de volume acumulado.

Na Bacia do Brígida, sete reservatórios estão em colapso, sendo eles o Araripina (Baixio), Engenheiro Camacho, Parnamirim, Entremontes, Cachimbo, Chapéu e Rancharia. Os açudes de Parnamirim, Chapéu e Rancharia estão completamente secos. Entremontes, um dos maiores mananciais da região, com capacidade para aproximadamente 303,4 milhões de metros cúbicos, registra apenas 3,12%.

No Capibaribe, quatro açudes aparecem na classificação, entre eles Oitis, Machado, Poço Fundo e Jucazinho. Localizado em Surubim, Jucazinho, que tem capacidade para armazenar 204,8 milhões de metros cúbicos, está com 2,88%, o equivalente a aproximadamente 5,9 milhões de metros cúbicos.

Agreste também apresenta níveis baixos

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Na Bacia do Ipanema, o reservatório Ipanema I, em Águas Belas, está com 9,68% da capacidade. Já na Bacia do Ipojuca, três açudes estão em colapso: Duas Serras, em Poção, com 2,28%; Cipó, em Caruaru, com 0,28%; e Pão de Açúcar, em Pesqueira, com 2,89%.

O açude Cipó apresenta um dos menores volumes de todo o levantamento, com pouco mais de 2 mil metros cúbicos de água acumulados, diante de uma capacidade máxima de aproximadamente 755 mil metros cúbicos.

Na Bacia do Pajeú, nove reservatórios estão classificados em colapso, como o Juá, em Mirandiba; São José II, em São José do Egito; Ingazeira, em Ingazeira; Serrinha/Serraria, em Brejinho; Quebra Unha e Barra do Juá, em Floresta; Serrote e Arrodeio, em São José do Belmonte; e Saco I, em Serra Talhada.

Entre eles, Arrodeio aparece completamente seco. Serrinha/Serraria registra 0,89%, enquanto Saco I tem 0,20% da capacidade de armazenamento.

Sertão

Na Bacia do Pontal, o açude Pau Branco, em Afrânio, registra apenas 0,40% da capacidade de armazenamento.

Já na Bacia de Terra Nova, quatro reservatórios estão em colapso: Barra do Chapéu, em Cabrobó; Poço Grande, em Serrita; Boa Vista, em Salgueiro; e Abóboras, em Parnamirim. Barra do Chapéu e Abóboras estão completamente secos. Boa Vista apresenta 1,99% do volume máximo, enquanto Poço Grande registra 7,37%.

Na Bacia do Una, o reservatório Panelas II, em Cupira, tem apenas 0,01% da capacidade, com 1,8 mil metros cúbicos acumulados, diante de uma capacidade máxima de aproximadamente 16 milhões de metros cúbicos.

Outros reservatórios

O boletim também aponta mananciais com níveis elevados de armazenamento. Na Região Metropolitana do Recife, Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho, está com 98,53% da capacidade. Tapacurá, em São Lourenço da Mata, registra 94,92%, enquanto Botafogo, em Igarassu, apresenta 91,38%.

O levantamento também identifica quatro reservatórios vertendo, condição em que o volume armazenado ultrapassa a capacidade máxima operacional. Entre eles estão o Gurjaú, em Cabo de Santo Agostinho; Sirigi, em Vicência; Guilherme Azevedo, em Caruaru; e Poço da Areia, em Bezerros.

A classificação da Apac considera em situação de colapso os reservatórios com menos de 10% da capacidade. Os mananciais com volumes entre 10% e 30% são considerados próximos do colapso.

