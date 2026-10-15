Compesa suspende abastecimento de água em áreas de Jaboatão e Cabo no sábado (17)

Intervenção no Sistema Gurjaú começa às 5h e deve ser concluída na manhã do domingo (18)

Obras afetam áreas atendidas pelo sistema Gurjaú. (Foto: Compesa/ Divulgação)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) vai suspender temporariamente o abastecimento de água em áreas de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, a partir das 5h deste sábado (17).

A interrupção será necessária para a implantação de um desvio em uma adutora de grande porte do Sistema Gurjaú, intervenção que permitirá o avanço das obras do novo Viaduto da Vitarella, executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Segundo a Compesa, os serviços têm previsão de conclusão até as 9h do domingo (18). Após esse prazo, o abastecimento será retomado gradualmente, conforme o calendário de distribuição de água de cada área afetada.

Em Jaboatão dos Guararapes, a suspensão atingirá os bairros de Prazeres, Piedade, Barra de Jangada, Candeias, Sotave, Lagoa das Graças, Guararapes e Cajueiro Seco.

No Cabo de Santo Agostinho, as áreas afetadas serão Pontezinha, Ponte dos Carvalhos e Paiva. A intervenção é necessária para adequar a tubulação às obras de infraestrutura viária na região.



