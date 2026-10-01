Furto de hidrômetros deixa moradores sem água e aumenta pedidos de troca à Compesa

Companhia recebeu cerca de 2,5 mil solicitações para substituição de equipamentos furtados em 2025; de janeiro a agosto deste ano, 97 ocorrências foram registradas pela SDS

Local onde o hidrômetro foi furtado. Enquanto um novo equipamento não é instalado, a água continua sendo desperdiçada (Foto: Isabella Fabricio/DP)

O furto de hidrômetros tem se tornado cada vez mais comum em imóveis que possuem os equipamentos instalados na parte externa das residências. Além do prejuízo causado pelo crime, os moradores podem ficar sem abastecimento de água e precisam aguardar a substituição do medidor. Enquanto isso, a água pode permanecer jorrando até que o problema seja solucionado pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Somente em 2025, a Compesa recebeu cerca de 2,5 mil solicitações para substituição de hidrômetros furtados em todo o Estado.

A dona de casa Sônia Maria Martins Costa teve o hidrômetro de casa furtado em plena luz do dia. Segundo ela, o problema só foi percebido quando o marido tentou utilizar uma torneira após tomar banho.

“Meu marido tinha acabado de tomar banho e, quando foi ligar a torneira, percebeu que não tinha mais água. Foi quando viemos ver o que estava acontecendo. Ao chegar na rua, estava sem hidrômetro e a água escorrendo”, contou.

Moradora de Rio Doce, em Olinda, Sônia afirma que outras casas da região também foram alvo dos criminosos no mesmo dia.

“Na rua por trás da minha, três casas também tiveram o equipamento levado”, relatou.

Assim que percebeu o furto, a moradora entrou em contato com a Compesa. Segundo ela, a orientação foi registrar um Boletim de Ocorrência e aguardar a substituição do equipamento.

“Eles me orientaram a abrir um boletim de ocorrência e deram um prazo de até sete dias, mas vieram antes e tiveram que fazer uma ligação direta, porque, segundo os técnicos, os hidrômetros estão em falta por causa da quantidade de furtos”, disse.

Ações contra os furtos

De acordo com a Compesa, para combater os furtos de hidrômetros, a companhia atua em parceria com as forças policiais, compartilhando informações, registros de ocorrências e o mapeamento das áreas com maior incidência desse tipo de crime.

Como medida preventiva, a empresa também vem substituindo os equipamentos por modelos com menor valor comercial, com o objetivo de reduzir o interesse dos criminosos.

Segundo dados da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGACE), da Secretaria de Defesa Social (SDS), entre janeiro e agosto de 2026 foram registradas 97 ocorrências de furto de hidrômetros em Pernambuco.

No mesmo período de 2025, foram contabilizados 90 casos. Em todo o ano passado, foram registrados 150 boletins de ocorrência relacionados a esse tipo de crime.

Os equipamentos furtados possuem materiais que podem ter valor de revenda, mesmo em pequenas quantidades, como bronze, latão e cobre.

Os novos medidores adotados pela Compesa são fabricados em composite, material composto por resina plástica e sem valor comercial. Segundo a companhia, equipes técnicas estão realizando mutirões de serviços para atender às demandas relacionadas aos furtos.

O que fazer em caso de furto do hidrômetro?

Em caso de furto do equipamento, o primeiro passo é registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) em uma delegacia de polícia, seja de forma presencial ou pela internet. O documento comprova que a retirada do hidrômetro ocorreu em decorrência de um crime e resguarda o morador de possíveis cobranças indevidas relacionadas ao equipamento.

Em seguida, o consumidor deve entrar em contato com a Compesa pelos canais de atendimento e solicitar a substituição do hidrômetro.

Canais de atendimento da Compesa:

* Telefone: 0800 081 0195

* WhatsApp: (81) 9 9488-5227

* Agência Virtual: compesa.com.br