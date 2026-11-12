Governadora Raquel Lyra entrega 313 apartamentos através do Morar Bem Pernambuco

De acordo com a chefe do Executivo estadual, com o ato de hoje, o estado atinge o quantitativo de mais de 34 mil unidades habitacionais entregues através da iniciativa

Raquel Lyra faz entrega de chaves para famílias contempladas pelo Morar Bem Pernmabuco (Elaine Guimarães/DP)

A governadora Raquel Lyra (PSD) entregou, na manhã desta quinta-feira (12), 313 apartamentos por meio do programa habitacional Morar Bem Pernambuco, em parceria com o Governo Federal, a Construtora Tenda e Caixa Econômica Federal, no bairro de Dois Unidos, no Recife. De acordo com a chefe do Executivo estadual, com o ato de hoje, o estado atinge o quantitativo de mais de 34 mil unidades habitacionais entregues através da iniciativa.

"É muita gente junta trabalhando para garantir sonhos sendo realizados. Com essas casas aqui, a gente soma mais de 34 unidades habitacionais entregues. O programa [Morar Bem Pernambuco] dialoga com quem ganha até dois salários mínimos. A gente dá a entrada de até R$ 20 mil e eles pagam o valor da parcela", explicou.

Aos jornalistas, a governadora citou que a meta da iniciativa é ressignificar os centros urbanos, assim como garantir o fim das palafitas e permitir que o "chão de Pernambuco possa prosperar. "A construção de habitação não vai parar. A gente não vai parar com o saneamento, com a água, com a estrada. Vamos seguir com muita expectativa positiva de que o ano que vem será melhor do que esse ano", disse.

Presente na solenidade, o superintendente da Caixa Econômica Federal, João Victor de Oliveira, apresentou dados sobre a parceria entre a instituição bancária e a iniciativa estadual, que dura quatro anos.

"Em 2021, início de 2022, a Caixa em Pernambuco financiava em torno de R$ 2 bilhões, um valor significativo quando a gente somava todos os financiamentos no estado. A partir de 2023, com a retomada do Minha Casa Minha Vida e também com a chegada do programa Morar Bem no segundo semestre, a gente começou a financiar em torno de R$ 4,5 bilhões e R$ 5 bilhões, que representam um volumo gigantesco", frisou.

O secretário de Habitação de Pernambuco, Rodrigo Ribeiro, apontou que o programa estadual beneficia mais de 29,6 mil famílias. "Com o feirão agora, tenho certeza de que a gente supera a marca de 30 mil famílias beneficiadas. Isso é um ato histórico em Pernambuco".