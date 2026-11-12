Recife tem 3ª maior alta na cesta básica em outubro entre todas as capitais, diz Dieese

De acordo com a pesquisa, a capital pernambucana também aparece entre as quatro capitais do topo do ranking nacional na variação de 12 meses e no acumulado de aumentos em 2026.

Preço do tomate deu uma trégua e puxou para baixo o custo da cesta básica. Ricardo Fernandes/DP/D.A Press ()

O Recife é a terceira capital brasileira com maior índice de aumento do valor da cesta básica em outubro de 2026, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

De acordo com a pesquisa, a capital pernambucana também aparece entre as quatro capitais do topo do ranking nacional na variação de 12 meses e no acumulado de aumentos em 2026.

Ainda segundo o levantamento, em outubro, o conjunto de itens básicos para o sustento das famílias teve reajuste de 6,41% no Recife. O índice da cidade ficou atrás apenas de Natal (RN), com 6,68%; e Salvador (BA), com 6,79% de reajuste.

Na capital pernambucana, a cesta básica de outubro custou, em média, R$ 705,98. É o 18º valor mais alto registrado entre as capitais do país. São Paulo , Rio de Janeiro e Florianópolis (ASC) lideram o custos do conjunto de itens alimentícios básicos, com valores acima de R$ 927.

Acumulado

No cumulado de 12 meses, o Recife teve aumento de 16,11%, igualando o índice com Goiânia (GO). As duas cidades ficam atrás de Fortaleza (19,79%) e do Rio de Janeiro (17,22%).

Levando em conta a variação em 2026, o Recife fica com a quarta maior alta (18,43%).

À frente, aparecem Fortaleza (CE), com 21,52%, Vitória (ES) (18,58%) e Rio de Janeiro (18,60%).

Tomate é o vilão

Entre setembro e outubro de 2026, no Recife, sete dos 12 produtos que compõem a cesta básica tiveram aumento nos preços médios. O tomate foi o principal vilão, com alta de 56,77%,

Óleo de soja (3,88%), arroz agulhinha (3,67%), banana (3,64%), açúcar cristal (3,62%), pão francês (0,61%) e carne bovina de primeira (0,21%) também registraram aumentos, segundo a pesquisa.

Cinco itens apresentaram queda de preço: farinha de mandioca (-4,09%), café em pó (-3,67%), manteiga (-0,93%), leite integral (-0,41%) e feijão carioca (-0,21%).

No acumulado dos últimos 12 meses, foram registradas elevações em nove dos 12 produtos: tomate (65,38%), feijão carioca (39,40%), leite integral (27,97%), banana (18,01%), carne bovina de primeira (10,53%), arroz agulhinha (8,93%), pão francês, (5,11%), farinha de mandioca (3,92%) e óleo de soja (0,73%).

Tiveram diminuição de preços: café em pó (-16,19%), açúcar cristal (-6,53%) e manteiga (-4,65%).

No acumulado do ano, ou seja, entre dezembro de 2025 e outubro de 2026, oito produtos registraram alta: tomate (83,54%), feijão carioca (40,20%), banana (30,71%), leite integral (27,53%), arroz agulhinha (10,28%), carne bovina de primeira (8,78%), pão francês (4,59%) e farinha de mandioca (2,53%).

Os seguintes alimentos apresentaram queda de preço: café em pó (-15,23%), óleo de soja (-5,68%), açúcar cristal (-2,20%) e

manteiga (-0,40%).

Horas trabalhadas

Em outubro de 2026, o trabalhador de Recife que ganha o salário mínimo de R$ 1.621 precisou trabalhar 95 horas e 49 minutos para comprar a cesta básica. Em setembro de 2026, o tempo de trabalho necessário havia sido de 90 horas e 3 minutos.

Em outubro de 2025, quando o salário mínimo era de R$ 1.518, o tempo de trabalho necessário era de 88 horas e 7 minutos.

Levando-se em conta o salário mínimo líquido, após o desconto de 7,5% da Previdência Social, o mesmo trabalhador precisou comprometer, em outubro de 2026, 47,08% da

renda para levar a cesta para casa.

Em setembro de 2026, esse percentual correspondeu a 44,25% da renda líquida e, em outubro de 2025, a 43,30%.

No Brasil

Ainda de acordo com a pesquisa do Dieese e Conab, entre setembro e outubro de 2026, o valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou nas 27 capitais. A comparação dos valores da cesta, entre outubro de 2025 e outubro de 2026, mostrou que todas as capitais tiveram alta de preço, com variações entre 3,36%, em Boa Vista, e 19,79%, em Fortaleza.

Também no acumulado do ano, ou seja, entre dezembro de 2025 e outubro de 2026, todas as cidades pesquisadas apresentaram aumentos nos preços da cesta básica, com taxas que oscilaram entre 7,60%, em Boa Vista, e 21,52%, em Fortaleza.

Carne

No Norte e Nordeste, a quantidade de carne pesquisada é menor. O Dieese informa que não coleta o preço da farinha de trigo, como nas capitais das demais regiões, mas o da farinha de mandioca. Nas duas regiões não existe pesquisa sobre a batata.

Com base na cesta mais cara - que, em outubro, foi a de São Paulo - e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Dieese estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário.

Em outubro de 2026, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 7.992,47 ou 4,93 vezes o mínimo de R$ 1.621,00. Em setembro, o valor necessário era de R$ 7.750,01 e correspondeu a 4,78 vezes o piso mínimo.

Em outubro de 2025, o mínimo necessário deveria ter ficado em R$ 7.116,83, 4,69 vezes o valor vigente na época, que era de R$ 1.518,00.