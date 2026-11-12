Raquel Lyra diz que Transnordestina seguirá como obra pública: "Não vamos desistir"

A declaração foi dada em resposta ao questionamento do Diario de Pernambuco sobre uma possível conversa com os senadores eleitos por Pernambuco, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), sobre o tema

Viagem ocorre três semanas depois da vitória de Raquel Lyra no primeiro turno das eleições estaduais (Foto: Reprodução/Facebook/Raquel Lyra)

A governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou que a Transnordestina seguirá como obra pública e que a gestão estadual não vai desistir da retomada das obras da ferrovia. A declaração foi dada em resposta ao questionamento do Diario de Pernambuco sobre uma possível conversa com os senadores eleitos por Pernambuco, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), sobre o tema.



Segundo a chefe do Executivo estadual, o ramal é fundamental para o desenvolvimento do estado e para a integração logística do Nordeste com o Centro-Oeste brasileiro. "A Transnordestina é um grande desafio e, na verdade, ela é fundamental para o desenvolvimento do estado de Pernambuco e para a integração logística do Nordeste com o Centro-Oeste brasileiro. O mundo inteiro está olhando para o Brasil e Pernambuco tem um porto pronto, é o melhor porto do Norte e Nordeste, indiscutível isso, um terminal de contêineres pronto. A gente precisa da ferrovia para tornar o nosso estado e a nossa região mais competitivos", afirmou.

Além disso, a governadora salientou que o assunto já foi discutido em cerca de oito reuniões no Tribunal de Contas da União (TCU). A discussão central, segundo ela, é se é possível retomar o projeto da ferrovia como obra pública, diante dos questionamentos sobre a sustentabilidade. "É claro que ela é sustentável. E, sendo obra pública, é política pública, é decisão política de fazer. Ela precisa seguir."

Na ocasião, Raquel Lyra também lembrou que o ramal do Ceará seguiu com a iniciativa privada e que o trecho que atende a Pernambuco vai seguir como iniciativa pública. "O ramal do Ceará seguiu com a iniciativa privada; o outro vai seguir como iniciativa pública. Eu estou trabalhando todo dia por isso, não só falei sobre isso com a senadora, mas com o senador Humberto, com o Governo Federal, com o Tribunal de Contas da União, e nós não vamos desistir."



Ainda ao falar sobre o tema, a governadora citou a produção de gesso no Sertão do Araripe, comentando sobre os custos elevados de venda dentro do território nacional devido à ausência da ferrovia.

"Essa obra será retomada e a gente vai garantir a conclusão dela para que a gente possa ter integração modal e redução de custos, porque não é possível que, por exemplo, o gesso da Espanha chegue mais barato no Sudeste brasileiro do que o gesso produzido no Araripe pernambucano. Se essa movimentação de carga fosse feita por trem, isso não existia. O que não dá é para a gente não ter a ferrovia acontecendo. Temos porto pronto e vamos fazer a ferrovia também", concluiu.



