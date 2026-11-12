CTTU implanta mudança de circulação na Zona Sul

Alteração contempla trechos das ruas João Dias Martins e Padre Giordano, no entorno da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Boa Viagem

A alteração contempla trechos das ruas João Dias Martins e Padre Giordano (Foto: Reprodução/Google Street View)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) implantou, na última terça-feira (10), uma mudança de circulação no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da cidade. A alteração contempla trechos das ruas João Dias Martins e Padre Giordano, localizadas no entorno da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.

Na Rua João Dias Martins, que antes funcionava totalmente em mão dupla, a mudança ocorre no trecho entre a Rua Marquês de Valença e a Rua Padre Giordano, que agora passa a ser mão única em direção à Rua General Luís Mallet. Já na Rua Padre Giordano, que também operava totalmente em mão dupla, a alteração contempla o trecho entre os cruzamentos com a Rua João Dias Martins e a Rua Coronel Anízio Rodrigues Coelho, que agora passa a ter sentido único em direção à Rua Coronel Anízio Rodrigues Coelho.

Os condutores que seguem pela Rua João Dias Martins e possuem o interesse de acessar a Rua Marquês de Valença podem convergir na Rua Padre Giordano e virar na Rua Coronel Anízio Rodrigues Coelho, obtendo acesso à via. A intervenção tem como objetivo reduzir os conflitos de circulação e aumentar a segurança viária na região, especialmente no entorno da paróquia.

A mudança já está em funcionamento e agentes de trânsito da CTTU estarão na região nos primeiros dias da intervenção para orientar os condutores e auxiliar na adaptação à nova circulação.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.