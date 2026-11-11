Após ‘exoneraço’, Raquel Lyra recebe no Palácio senadores eleitos Humberto Costa e Marília Arraes

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A governadora Raquel Lyra recebeu no Palácio do Campo das Princesas, no início desta semana, a visita dos senadores eleitos Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT). Os encontros acontecem dias após o decreto que exonerou 150 servidores comissionados ligados à cúpula do Partido Liberal (PL) no estado, publicado no Diario Oficial no dia 7 de novembro. A maior parte dos exonerados tinham ligações com o presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, e seu irmão, o deputado federal eleito André Ferreira (PL).

A conversa com Humberto aconteceu na segunda-feira (9), de forma reservada e sem constar na agenda oficial da chefe do Executivo. O senador petista confirmou o encontro, em entrevista ao JC, e afirmou que o diálogo tratou do processo eleitoral deste ano, da reeleição do presidente Lula e dos projetos para Pernambuco na próxima legislatura.



Humberto também comentou sobre a possibilidade de Raquel indicar um nome da Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PCdoB) para assumir uma de suas secretarias, o que faria o deputado estadual Doriel Barros (PT), que ficou na suplência este ano, assumisse uma cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

“O PT não reivindicou isso, mas não posso negar que, se estiver nos planos dela, o atendimento a Doriel nós veremos esse gesto com bons olhos. É um companheiro de luta e sua volta à Alepe levaria o PT a contar com seis deputados estaduais, um a mais do que elegeu este ano”, disse.



Já com Marília, a reunião aconteceu nesta quarta-feira (11), a convite da governadora. O diálogo envolveu projetos em articulação entre a gestão estadual e o Governo Federal, como a retomada das obras da Ferrovia Transnordestina no trecho entre Salgueiro e o Porto de Suape, o abastecimento de água no estado e a transição da reforma tributária.



Marília também resgatou propostas apresentadas ao longo da campanha eleitoral, como o acesso ao tratamento da obesidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com licenciamento de medicamentos como o Mounjaro, além da ampliação do número de Delegacias da Mulher 24 horas.

“O Governo do Estado poderá contar com a nossa atuação no Senado e com a articulação junto ao governo do presidente Lula em tudo aquilo que representar avanços concretos para o nosso povo”, disse a pedetista, após ressaltar que o momento atual pede respeito ao resultado das urnas e união para trabalhar por Pernambuco.