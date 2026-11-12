Olinda realiza segundo Dia D de vacinação antirrábica neste sábado (14)
Mobilização acontece das 8h às 16h, em 41 pontos distribuídos pelo município
Publicado: 12/11/2026 às 12:05
No último sábado (7) foram vacinados 13.569 animais (Foto: Secom/Olinda)
A Prefeitura de Olinda realiza, neste sábado (14), o segundo Dia D da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica Animal 2026. A mobilização acontece das 8h às 16h, em 41 pontos de vacinação distribuídos pelo Distrito 2, contemplando bairros como Cidade Tabajara, Jardim Fragoso, Jardim Atlântico, Rio Doce, Casa Caiada, Bairro Novo, Amaro Branco, Varadouro, Bonsucesso, Guadalupe, Bultrins e Ouro Preto.
Além dos pontos do chamado distrito 2, haverá ainda um ponto no Espaço Caenga, que faz parte do distrito 1.
A expectativa da Secretaria de Saúde é ampliar o resultado da primeira etapa, realizada no último sábado (7), quando foram vacinados 13.569 animais em 37 pontos de imunização.
Na ocasião, a ação contemplou o Distrito 1, que abrange bairros como Jardim Brasil I e II, Vila Popular, Peixinhos, Sítio Novo, Salgadinho, Aguazinha, Sapucaia, Águas Compridas, Alto Nova Olinda, São Benedito, Caixa D'Água, Passarinho, Alto da Conquista, Alto da Bondade, Alto Sol Nascente e Rio Doce.
Segundo Dia D terá 41 pontos de vacinação em Olinda
Os tutores poderão levar cães e gatos a um dos 41 postos disponibilizados pela Secretaria de Saúde. A recomendação é procurar o ponto mais próximo de casa para facilitar o acesso à imunização.
Confira a relação completa dos locais e endereços:
Cidade Tabajara
1. Escola 12 de Março – Rua Cuité, s/n.
2. Residência em frente ao Almoxarifado de Olinda – Rua Caminho do Sol, 55.
3. EREFEM Tabajara – Avenida Tabajara, 149.
4. Escola Claudino Leal – Avenida Potiguar, 70.
5. Casa do ACE Daniel – Avenida Quatro de Outubro, 735.
Jardim Fragoso
6. Policlínica Jardim Fragoso – Rua José Alexandre de Carvalho, s/n.
7. USF Jardim Fragoso – Imipinho – Rua Humberto de Lima Mendes, s/n.
8. USF Alto da Mina – Rua Avenca, 48.
9. Pet Quintal dos Goldens – Rua Serpentário, 22.
Jardim Atlântico
10. USF Ilha de Santana – Rua da Integração, 333.
11. Associação de Moradores de Jardim Atlântico – Rua Rosa Silvestre, s/n.
12. Casa do ACE George – Rua José Batista da Costa Azevedo, 505.
13. Praça Meia Lua – Avenida Fagundes Varela, s/n.
Rio Doce
14. USF Beira Mangue – 1ª Etapa – Rua Cinco, s/n.
15. Policlínica Rio Doce – 2ª Etapa – Avenida Frederico Lundgren, s/n.
16. Vila Olímpica – Avenida Frederico Lundgren, 2.366.
17. Escola Pró-Menor – Rua C Seis, 15.
18. Escola Ernesto Silva – Rua Professor Ênio C. de Albuquerque, 133.
19. EREF Dom Pedro Bandeira de Melo – Rua Pêssego, s/n.
20. Escola Estadual Jerônimo de Albuquerque – Avenida Nápoles, s/n.
21. Escola Estadual João Matos – Avenida das Garças, s/n.
22. USF 5ª Etapa – Rua Quatorze, s/n.
Casa Caiada
23. Praça da Bíblia – Avenida Carlos de Lima Cavalcante, s/n.
24. Centro de Formação Educacional São José – Rua Odílio Campos, 91.
Bairro Novo
25. Praça do Saci – Avenida Carlos de Lima Cavalcante, s/n.
26. Escola Municipal Brites de Albuquerque – Rua Cândido Pessoa, s/n.
Amaro Branco
27. Praça Félix da Silva – Rua Frei Afonso Maria, s/n.
Varadouro
28. USF Varadouro – Avenida Joaquim Nabuco, 747.
29. Praça João Lapa – Avenida Joaquim Nabuco, s/n.
Bonsucesso
30. USF Bonsucesso – Avenida Mário Melo, s/n.
Barreira do Rosário
31. Escola Themistocles de Andrade – Rua Barreira do Rosário, s/n.
Guadalupe
32. Casa do Sr. Márcio – Rua Bartolomeu de Medeiros, 505.
Bultrins
33. USF Bultrins – Avenida Prefeito Manoel Regueiro, 1.540.
Ouro Preto
34. Secretaria de Serviços Públicos – Rua Romeu Jacobino de Figueiredo, s/n.
35. Escola Coronel José Domingos – Rua Dracena, Quadra E 9.
36. Escola Maria Emília – Rua Camomila, 35.
37. Praça do Embrião – Rua Cacaueiro, s/n.
38. Terminal Ouro Preto/Joana Bezerra – Rua Dr. Karina, s/n.
39. USF Jatobá – Rua João Figueiredo Maia, 97.
40. USF Ouro Preto Cohab – Rua Manuel Clementino Marques, s/n.
41. Facho – Rodovia PE-15.