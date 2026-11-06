Fundação Altino Ventura lança campanha de recadastramento para cirurgias de catarata

Ação iniciou nesta sexta-feira (6) e segue até o dia 6 de fevereiro de 2027. O objetivo é atualizar dados cadastrais, tais como telefones e endereços para garantir a celeridade no agendamento dos procedimentos

Fundação Altino Ventura (Foto: Rafael Vieira/DP Fotos)

A Fundação Altino Ventura iniciou, nesta sexta-feira (6), a campanha de recadastramento para cirurgias de catarata. A ação segue até o dia 6 de fevereiro de 2027. O objetivo é atualizar os dados cadastrais, tais como telefones e endereços para garantir a celeridade no agendamento dos procedimentos.

O processo será realizado de forma prática e acessível diretamente no site oficial da instituição: www.fundacaoaltinoventura.org.br. A atualização é indispensável para evitar que pacientes percam a convocação por inconsistência nos dados de contato, problema frequente gerado pela troca de números telefônicos ou mudança de domicílio.



De acordo com a gestão da instituição, a manutenção de um cadastro ativo e correto é passo fundamental para a otimização da fila de espera e o fluxo contínuo dos mutirões e procedimentos eletivos. Para efetuar a atualização online, é recomendável ter em mãos documento oficial com foto, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência.

Sobre a Fundação Altino Ventura (FAV)

Criada em 1986, a Fundação Altino Ventura (FAV) é uma instituição filantrópica dedicada à saúde ocular de alta complexidade, reabilitação de pessoas com deficiências (visual, auditiva, física e intelectual), ensino e pesquisa científica. Com atendimento 100% voltado ao Sistema Único de Saúde (SUS), a FAV é referência nacional e internacional.



