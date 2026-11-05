Dia D contra raiva terá 1,6 milhão de doses para cães e gatos em Pernambuco

Para a campanha, serão disponibilizadas 1,6 milhão de doses gratuitas aos municípios

Na capital pernambucana, a Secretaria de Saúde do Recife disponibilizará 316 postos volantes, com atendimento das 8h às 17h (Sandy James/DP Foto)

Mais de 1,5 milhão de cães e gatos devem ser vacinados contra a raiva em Pernambuco neste sábado (7), durante o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2026. A mobilização é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), e contará com aproximadamente 5 mil postos de vacinação em todas as regiões.

Para a campanha, serão disponibilizadas 1,6 milhão de doses gratuitas aos municípios. A estrutura estadual prevê ainda a participação de 16 mil vacinadores e 200 coordenadores.

Segundo a SES-PE, Pernambuco registrou 30 casos positivos de raiva em animais em 2026. Desse total, 20 foram identificados em morcegos, oito em saguis e dois em cães.

A meta é vacinar pelo menos 80% da população canina estimada. A raiva é uma doença viral que pode atingir animais e seres humanos, sendo transmitida principalmente por mordidas, arranhões ou contato da saliva de animais infectados com ferimentos e mucosas.

Recife terá 316 postos de vacinação

Na capital pernambucana, a Secretaria de Saúde do Recife disponibilizará 316 postos volantes, com atendimento das 8h às 17h. Cerca de 1,2 mil profissionais estarão envolvidos na mobilização, que tem a expectativa de imunizar 200 mil cães e gatos com mais de três meses de idade.

A abertura oficial será às 8h, na Praça do Hipódromo. Não será necessário realizar agendamento.

A campanha na cidade começou em 12 de setembro e já imunizou mais de 30 mil animais. Os tutores devem levar os cães e gatos que não receberam a vacina nos últimos 12 meses. A apresentação do cartão de vacinação é recomendada. Quem não tiver o documento receberá um novo.

Os endereços dos postos podem ser consultados na lista disponibilizada pela Prefeitura do Recife.

Paulista terá 35 pontos de atendimento

Em Paulista, a mobilização contará com 35 postos fixos, distribuídos por diferentes bairros. O atendimento será das 8h às 17h, em unidades de saúde, policlínicas, associações de moradores e estabelecimentos parceiros.

O município tem uma população estimada de 48.585 cães e 8.115 gatos. A meta é imunizar 80% dos cães e 100% dos felinos.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que os animais vacinados durante a pré-campanha, em setembro, não precisam receber uma nova dose neste sábado.

Cães e gatos devem estar saudáveis para receber o imunizante. Animais doentes, debilitados ou em tratamento devem aguardar a recuperação, conforme orientação veterinária. Fêmeas prenhes ou em período de amamentação podem ser vacinadas.

