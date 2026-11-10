Casos de Síndrome Respiratória Grave (SRAG) devem aumentar, diz boletim da Fiocruz

Em Pernambuco, Infogripe revela que os casos de SRAG por metapneumovírus tendem a aumentar. SES-PE diz que curva de registros ainda não mostra alta e ressalta importância da vacina

A SRAG pode provocar dificuldades respiratórias e levar à necessidade de internação. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Divulgado no início deste mês, o mais recente boletim Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), aponta para uma tendência no Brasil do crescimento do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por metapneumovírus, rinovírus e Covid-19. Em Pernambuco, o documento revela que os casos de SRAG por metapneumovírus tendem a aumentar, assim como na Bahia, Alagoas, Paraíba e Sergipe.

Também existe essa tendência em estados da região Centro-Sul, como São Paulo Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. Esse crescimento foi verificado, segundo o Infogripe, no período de 25 a 31 de outubro deste ano.

A incidência de SRAG é mais elevada nas crianças pequenas. Ela está associada principalmente ao rinovírus, vírus sincicial respiratório (VSR) e ao metapneumovírus.

O rinovírus também se destaca como principal causa de mortalidade nas crianças pequenas.

Dados

O Informe Epidemiológico da Semana Epidemiológica 44, publicado em novembro de 2026, aponta que Pernambuco acumulou 6.228 casos informados de SRAG.

Este ano, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou 116 mortes por SRAG. Isso significa 1,2 morte por 100 mil habitantes.

Do total de casos, 2.891 foram registrados em bebês com menos de 1 ano de idade. Ao todo, 44% das mortes foram de pessoas com mais de 60 anos e 54,3% dos óbitos ocorreram no sexo masculino.

A maioria dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave teve como causa o item identificado como “outros vírus respiratórios (OVR)”. Foram 2.162.

Em segundo lugar, aparecem os casos de SRAG “não especificado”, com 1.620. Os registros de SRAG por influenza (gripe) somaram 384 e os provocados por “outro agente etiológico”, 135.

Os casos de Covid-19 ficaram em 70, segundo a SES-PE. Além disso, há outros 1.857 casos “aguardando a classificação final”.

Do total de registros, 3.826 casos de SRAG foram feitos na Região Metropolitana no Recife, 841, na Mata Sul, e 503 no Sertão do São Francisco.

Análise



Diretor de Informações e Vigilância Epidemiológica da SES-PE, José Lancart disse, em entrevista ao Diario, nesta terça (10), que, apesar da tendência de aumento dos casos de metapneumovírus em Pernambuco apontada pelo Infogripe, a curva de registros no estado ainda não mostra esse incremento.

Segundo ele, o Infogripe é uma ferramenta de grande importância para a formulação das políticas públicas de saúde.

“A nossa curva mostra que tivemos redução dos casos de SRAG nas últimas semanas. O nosso pico de registros ocorre em maio, quando ocorre a diminuição do calor e começa o período de chuvas. O importante é que fica o alerta. E mais. A população precisa saber que existem vacinas para as doenças respiratórias e, incluindo a Covid-19, nos postos de saúde”, observou.

Lancart ressalta a importância de as pessoas procurarem os serviços de saúde para se imunizar, mesmo fora dos períodos de campanhas nacionais.

“Infelizmente, as coberturas vacinais ainda não atingiram as metas do Ministério da Saúde. As crianças pequenas, as pessoas com mais de 60 anos e as grávidas têm as vacinas específicas nas redes de saúde”, afirmou.

No País

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, segundo a Fiocruz, a proporção entre os casos positivos foi de 4,2% de influenza A, 4,7% de influenza B, 10,1% de vírus sincicial respiratório, 50,1% de rinovírus e 8,5% de Sars-CoV-2 (Covid-19).

Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos e no mesmo período foi de 1,3% de influenza A, 12,7% de influenza B, 3,8% de vírus sincicial respiratório, 43% de rinovírus e 24,1% de Sars-CoV-2 (Covid-19).

Em 2026, foram notificados 171.369 casos de SRAG, sendo 91.420 (53,3%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 62.823 (36,7%) negativos, e ao menos 7.457 (4,4%) aguardando resultado laboratorial.

Entre os casos positivos do ano corrente, e 15,5% fora, por influenza A, 5,5% de influenza B, 38,7% de vírus sincicial respiratório, 33,5% de rinovírus e 3,9% de Sars-CoV-2 (Covid-19).

Incidência e mortalidade

O InfoGripe mostra que a incidência e mortalidade semanal média, nas últimas oito semanas epidemiológicas, mantêm o cenário típico de maior impacto nos extremos das faixas etárias analisadas.

Enquanto a incidência de SRAG apresenta impacto mais elevado nas crianças de até 2 anos, em termos de mortalidade temos o inverso, com a população a partir de 65 anos sendo a mais impactada.

A incidência de SRAG é mais elevada nas crianças pequenas e está associada principalmente ao rinovírus, VSR e ao metapneumovírus.

O rinovírus também se destaca como principal causa de mortalidade nas crianças pequenas.

“A incidência de SRAG por Covid-19 continua baixa em todas as faixas etárias. Por se tratar de um cenário que inclui as oito últimas semanas epidemiológicas, a incidência e mortalidade apresentadas estão sujeitas a alterações”, destaca o documento elaborado pela Fiocruz.

Covid-19

Em relação à Covid-19, há sinais de aumento do número de casos graves em Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. No entanto, nessas quatro últimas unidades da Federação (UF) a incidência de SRAG por Covid-19 permanece em níveis muito baixos.

Em Mato Grosso, o aumento do número de casos de SRAG tem sido impulsionado principalmente pelo Sars-CoV-2.

Em Mato Grosso do Sul está associado a um leve aumento dos casos por rinovírus. Além disso, três unidades da Federação (UF) também apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, porém sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo: Roraima, Sergipe e Santa Catarina.

Histórico em Pernambuco

Desde o início da pandemia em março de 2020 até os levantamentos consolidados, Pernambuco registrou mais de 1,17 milhão de casos confirmados e cerca de 22.800 óbitos pela doença.

Vacina

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Atualmente, o Ministério da Saúde define como grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19 as seguintes populações: idosos, imunocomprometidos, gestantes, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades; povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas; pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores; pessoas privadas de liberdade (18 anos ou mais) e funcionários do sistema prisional; e crianças de 6 meses a 4 anos.

Gripe ou Covid-19?

Apesar do quadro geral dessas doenças ser parecido, afetando as mesmas regiões do corpo, é possível diferenciar os sinais com base na intensidade e na frequência com que eles aparecem.

Apesar de ter sintomas relativamente parecidos com a gripe, o que é mais característico de quadros de Covid-19 é a presença de sintomas que afetem diversos sistemas do corpo e não só o respiratório. Em geral, os sintomas da Covid-19 incluem:

Febre;



Tosse seca;



Fadiga;



Dor de garganta;



Congestão nasal;



Dor de cabeça;



Dores musculares;



Perda de olfato;



Perda de paladar



Sintomas gastrointestinais, como diarreia e náuseas, ocasionais.



Dificuldade para respirar, dor no peito e níveis reduzidos de oxigênio no sangue, em casos moderados a graves.

Na gripe – infecção causada pelo vírus Influenza –, a febre é um sintoma mais comum. Diante de um quadro febril, portanto, há mais chances de ser uma situação gripal. De acordo com o Instituto Butantan, responsável por produzir a vacina da gripe usada no Brasil, os principais sintomas do quadro são:

Febre súbita;



Tosse (geralmente seca);



Dor de cabeça;



Dores musculares e articulares;

Dor de garganta;



Coriza.

Como diminuir os sintomas?

Em quadros de gripe e casos leves a moderados da Covid-19, o tratamento é feito de acordo com os sintomas, mas medidas já tradicionais como repouso, hidratação adequada e alimentação balanceada são fundamentais.

Vacinação contra Covid

Em Pernambuco, a vacinação contra a Covid-19 é gratuita e realizada por demanda espontânea (sem necessidade de agendamento prévio) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e em postos de imunização de cada município.

