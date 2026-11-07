Pernambuco realiza Dia D da vacinação antirrábica neste sábado (7)

A meta da SES-PE é imunizar 1.521.734 animais em todo o território pernambucano, sendo 1.061.000 cães e 460.734 gatos

Cachorro (Pragyan Bezbaruah/Pexels)

Tutores de cães e gatos de Pernambuco podem vacinar seus bichos de estimação gratuitamente neste sábado (7), até as 17h. O Governo do Estado realiza o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2026, com a meta de imunizar 1.521.734 animais em todo o território pernambucano, sendo 1.061.000 cães e 460.734 gatos.

A mobilização gratuita é coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), que distribuiu 1,6 milhão de doses do imunizante entre as regiões de saúde do estado. O objetivo é alcançar uma cobertura mínima de 80% da população canina estimada, índice recomendado pelo Ministério da Saúde para bloquear a circulação do vírus da raiva.

Estrutura de atendimento e municípios mobilizados

Para atender à demanda da população, foi montada uma logística que reúne cerca de 16 mil vacinadores e 200 coordenadores espalhados pelos municípios.

Diversas cidades da Região Metropolitana do Recife estruturaram pontos de atendimento estratégicos para o atendimento aos tutores:

Recife: 316 postos espalhados pela capital;

Jaboatão dos Guararapes: cerca de 150 postos de atendimento;

Paulista: 35 pontos fixos de imunização;

Camaragibe: atendimento em unidades de saúde e pontos parceiros.

Requisitos para a vacinação

A dose contra a raiva é recomendada para cães e gatos a partir dos três meses de idade. Para receber a vacina, é necessário apenas que o animal esteja em boas condições de saúde no momento da aplicação.

A raiva é uma zoonose grave e letal que pode ser transmitida para seres humanos por meio de mordidas, arranhões ou lambidas de animais infectados, sendo a vacinação anual dos pets a principal medida de prevenção.