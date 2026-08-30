Ciclista morre atropelado por ônibus na Abdias de Carvalho
A identidade da vítima não foi divulgada; motorista do coletivo prestou depoimento à Polícia Militar e foi liberado
Publicado: 30/08/2026 às 12:07
Acidente ocorreu na noite do sábado, na Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões (Divulgação/Seecam)
Um homem morreu na noite deste sábado (29) após ser atropelado por um ônibus na Avenida Abdias de Carvalho, no Recife, nas proximidades da Praça da Chesf, no bairro dos Torrões. Segundo informações preliminares, a vítima estava em uma bicicleta quando foi atingida pelo veículo e não resistiu.
Até o momento, a identidade do homem e a linha do coletivo envolvido não foram confirmadas. O motorista do ônibus se apresentou às autoridades para prestar depoimento e, na sequência, foi liberado.
Em nota, a Polícia Militar informou, por meio do 12º Batalhão, que viaturas permaneceram no local isolando a área até a chegada dos órgãos competentes.
As circunstâncias do acidente ainda são apuradas pelas autoridades. A reportagem será atualizada assim que novas informações forem confirmadas.
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