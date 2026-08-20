Ciclista denuncia ter sido agredido por segurança no Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife

Ciclista diz que circulava na pista exclusiva para bicicleta do Parque da Jaqueira quando foi derrubado do veículo e teve o braço deslocado por um segurança

Parque da Jaqueira, Zona Norte do Recife (Peu Ricardo/Arquivo DP)

O administrador de empresas Eliel Santos denuncia ter sido agredido por um segurança do Parque da Jaqueira, localizado na Zona Norte do Recife e administrado pela empresa Viva Parques, na manhã desta quinta-feira (20). Ciclista, ele conta que pedalava na ciclofaixa do parque quando um segurança se colocou em sua frente, derrubando-o da bicicleta e deslocando seu braço.

Ao Diario de Pernambuco, Eliel contou que procurou uma unidade de saúde, onde constatou que teve o braço deslocado. Ele também registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia do Espinheiro, onde foi aconselhado a seguir para o Instituto de Medicina Legal (IML).

“Eu estava fazendo meus treinos de bicicleta, como faço vez por outra. O segurança disse que a ciclofaixa era uma pista de caminhada e eu disse que não era. Ele reclamou da velocidade e perguntei qual a velocidade adequada, mas ele não soube dizer”, afirma Eliel.

Segundo o ciclista, a agressão aconteceu depois que ele deu uma volta na pista. “Ele se colocou na frente da bicicleta e puxou meu braço para que eu parasse. Ele me segurou pelo braço e eu caí”, conta.

Após sentir fortes dores no braço, Eliel acionou sua companheira, a advogada Elisa Lucena, que se dirigiu ao local. “A líder da administração chegou, nos tratando como se fossemos criminosos. Se recusaram a informar o nome do segurança que o agrediu. Vamos pedir as imagens das câmeras”, afirma Elisa.

De lá, o casal seguiu para o Hospital Santa Joana, na área central do Recife, onde Eliel foi atendido. “Me identifico como pessoa negra. Com a consciência e a vivência que eu tenho, a gente sabe que o tratamento é diferente, no geral, mas não teve uma fala direcionada à raça que eu possa usar na denúncia. Se fosse uma pessoa com outra cor de pele, essa situação provavelmente nem teria acontecido”, conclui.

Restrição

Em julho deste ano, a Viva Parques restringiu a circulação de bicicletas no Parque da Jaqueira. De acordo com a Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo), a medida foi adotada em meados de junho, depois que um patinete elétrico atropelou uma corredora na pista de caminhada do equipamento público, administrado pela empresa há pouco mais de um ano.

Após receber a informação da restrição, a reportagem do Diario tentou acessar o parque com uma bicicleta alugada e atestou a existência da restrição. A segurança privada que atua no local tem interceptado ciclistas ainda na entrada principal, orientando o público a circular pelo parque empurrando as bicicletas. Pedalar só é permitido na área específica para bicicletas, em uma pequena pista paralela a um trecho da pista de caminhada.

Na ocasião, a Viva Parques negou, por meio de nota, que exista “qualquer restrição à circulação de bicicletas convencionais no Parque da Jaqueira ou nos demais parques sob sua administração”. Segundo a empresa, a restrição se aplica “exclusivamente ao uso pilotado de bicicletas elétricas, patinetes elétricos e outros equipamentos motorizados, por razões de segurança, dado que o parque recebe mais de 200 mil pessoas por mês e reúne pedestres, corredores, crianças e ciclistas em um mesmo espaço”.

Posicionamento

Por meio de nota, a Viva Parques negou que o ciclista tenha sido agredido pela segurança privada do parque. Confira o posicionamento na íntegra:

"A Viva Parques Recife ZN S/A esclarece que, na manhã desta quinta-feira (20), durante o uso regular do Parque da Jaqueira, ocorreu uma abordagem a um ciclista que trafegava em alta velocidade pela pista destinada às bicicletas.

Naquele momento, o parque registrava fluxo habitual de usuários, incluindo crianças e idosos, e o fato ocorreu justamente em um trecho da ciclovia que é atravessado por pedestres para acesso à saída da Rua Deputado Pedro Pires Ferreira.

As imagens do sistema de videomonitoramento registram integralmente a ocorrência. Em um primeiro momento, o ciclista foi abordado e orientado pela equipe do parque a reduzir a velocidade, diante do risco aos demais frequentadores. Após a orientação, contudo, voltou a percorrer o trecho em alta velocidade, aproximando-se de usuários que atravessavam a pista, o que motivou nova intervenção do segurança.

As imagens mostram claramente que, durante essa segunda abordagem, o segurança contém a passagem da bicicleta, que reduz a velocidade até parar. Imediatamente após o ocorrido, o segurança conversa com policiais militares que estavam no local relatando o ocorrido, enquanto outros usuários do parque se queixavam da velocidade que ele estava transitando, inclusive com um pai e uma criança pequena em um velocípede a apenas poucos metros da intervenção.

A Viva Parques Recife reforça que não existe proibição ao uso de bicicletas no Parque da Jaqueira. Ao contrário, o parque dispõe de espaço destinado a essa prática, utilizado normalmente por ciclistas de diferentes idades. O que se exige é que esse uso ocorra com prudência e respeito à segurança dos demais frequentadores.

A segurança e o bem-estar de todos os usuários orientam a atuação das equipes dos parques. Todas as imagens do episódio foram gravadas e serão integralmente preservadas, a Viva adotará as providências para o registro formal da ocorrência e todo o material permanecerá à disposição das autoridades competentes para a apuração dos fatos".