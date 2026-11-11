REC'n'Play debate soluções para o calor extremo e adaptação climática nas cidades

Roda de conversa aconteceu nesta quarta-feira (11) (Weslly Gomes/DP Foto)

Estratégias de adaptação ao calor extremo e identificação de riscos climáticos foram temas da palestra "Cidades em Transição: quem sente mais calor na cidade?", realizada nesta quarta-feira (11). A iniciativa foi promovida pela Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES), no primeiro dia do festival REC'n'Play, que acontece no Bairro do Recife até o próximo sábado (14). O debate reuniu experiências do Recife, de Teresina e de Nantes, na França, para discutir políticas públicas e soluções voltadas à adaptação climática.

A roda de conversa, alinhada ao Plano Recife 500 Anos, contou com a participação do diretor de Meio Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Maurício Guerra; do coordenador de projetos da Sociedade de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Metrópole Oeste Atlântico (SAMOA), Hugues Du Puy; e da analista ambiental da Coordenação Especial da Agenda 2030 da Prefeitura de Teresina, Thamires Morais.

Maurício Guerra abordou a articulação entre políticas federais e instrumentos municipais e apresentou os objetivos do Plano Clima (2024–2035). "O compromisso da agenda climática prioritária para adaptação envolve a expansão da cobertura vegetal para as áreas urbanas em 180.000 hectares para diminuir os riscos climáticos, além da perspectiva de redução de emissões até 2035 de 59% a 67%", explica.

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, o Recife ocupa a 19ª posição no ranking nacional de arborização urbana entre as capitais brasileiras. Os dados mostram que apenas 51,1% dos domicílios recifenses estão localizados em vias públicas com pelo menos uma árvore. O percentual deixa a cidade abaixo da média nacional, de 66%.

Diante desse cenário, o diretor de Meio Ambiente Urbano destacou o CAJULab, Laboratório de Soluções Baseadas na Natureza (SbN), localizado no bairro de Cajueiro, na Zona Norte do Recife. O projeto foi inaugurado em junho deste ano pela ARIES, em parceria com o Programa Cidades Verdes Resilientes, e tem como finalidade desenvolver iniciativas de adaptação das periferias urbanas às mudanças climáticas.

"No Recife tivemos o privilégio de contar com a implementação do CAJULab. Pretendemos que soluções baseadas na natureza estejam onde é mais necessário, que ajude as populações mais vulneráveis na nossa cidade. Esse é o esforço que a gente vem fazendo para trazer infraestrutura verde para nossas comunidades", detalha.

Hugues Du Puy ressaltou o acordo de cooperação técnica entre a agência recifense ARIES e a SAMOA, sediada em Nantes, na França. A parceria foi formalizada em novembro de 2024. Segundo o coordenador de projetos, a troca de experiências entre as duas cidades permitiu resgatar princípios arquitetônicos antigos, esquecidos nas cidades modernas.

"Cobogós, que são tão comuns na arquitetura do Recife, são soluções que passamos a implementar em Nantes para a circulação do ar e diminuir o calor na cidade", pontua.

Thamires Morais apresentou os resultados da pesquisa "Análise do Impacto do Calor na Mulher Gestante de Teresina". De acordo com o estudo, 83,7% das gestantes da capital piauiense afirmam que o calor afeta negativamente seu bem-estar. A partir dos dados obtidos, a analista afirma que os próximos passos incluem o combate à pobreza energética e a elaboração de um protocolo de calor.

"Atualmente está sendo planejado um protocolo de calor junto com a Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS), iniciando pelas gestões, mas que depois será ampliado para outros públicos", frisa.