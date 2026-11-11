Estado terá temperaturas máximas de até 39 graus esta semana, apontam Inmet e Apac

Previsões reforçam a tendência de aumento da temperatura em meio a uma primavera marcada pelo fenômeno chamado de super El Niño

A previsão é de dias quentes em Pernambuco (Foto: Isabella Fabricio/DP)

Previsões de tempo feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) apontam que Pernambuco vai ter temperaturas cada vez mais elevadas até o fim de semana. Segundo as estimativas, o que já está ruim ainda deve piorar.



Nesta quarta (11), o site do Inmet traz previsões de clima até o domingo (15), no Recife. E as notícias não são boas.



A capital pernambucana deve encarar um fim de semana com até 38 graus centígrados de temperatura máxima, no domingo. A previsão aponta, ainda, uma umidade máxima e ventos fracos.



Mas no sábado, a expectativa do Inmet é de uma temperatura máxima de 37 graus centígrados, com umidade máxima de 80% e ventos moderados.



Na sexta (13), a tendência, segundo o Inmet, é de o recife registrar uma máxima de 36 graus centígrados, com umidade máxima de 80% e ventos que podem ter rajadas.



Na quinta (12), as temperaturas fiucam de acordo com a “normalidade” desse primavera marcada pelo fenômeno Super El Niño, com máxima de 32 graus centígrados, a mesma prevista para esta quarta (11).



A Apac fez previsão para esta quarta e a quinta também no interior pernambucano.

Segundo a expectativa da agência, o Grande Recife a Zona da Mata (Norte e Sul) terão máximas de 33 graus centígrados nesta quarta. O Agreste encara uma máxima de 35 graus centígrados e o sertão, de 37 graus centígrados.



Para a quinta (12), a previsão da Apac é de 33 graus centígrados no Grande Recife e Mata Norte. A Mata Sul terá máxima de 34 graus centígrados e o Agreste de 35 graus centígrados.

A Apac também, aponta que o Sertão terá máxima de 389 graus centígrados, com vento moderados.