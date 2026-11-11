Pernambuco registrou 2 mil roubos de fios em 2026 e prejuízo chega a R$ 1,3 milhão, diz Neoenergia

Ao todo, 41.008 pessoas foram afetadas pelas ocorrências de roubo de fios no estado neste ano, segundo a Neoenergia

Segundo a Neoenergia, as subestações possuem monitoramento por câmeras 24 horas (Foto: Divulgação/Neoenergia)

Entre janeiro e outubro deste ano, Pernambuco teve 2.005 ocorrências de roubos e furtos de fios, que afetaram 41.008 pessoas e causaram um prejuízo financeiro estimado em R$ 1,37 milhão. Os dados são da Neoenergia, concessionária responsável pela rede elétrica no estado.



Na última sexta-feira (6), um homem invadiu a subestação de Rio Doce, em Olinda, e provocou a interrupção no fornecimento de energia elétrica para mais de 43 mil clientes.

O suspeito subiu em uma estrutura de alta tensão, o que levou à suspensão emergencial do serviço por quase uma hora. Ainda não há confirmação se ele teria entrado no local para cometer furto.



Segundo a Neoenergia, as subestações possuem monitoramento por câmeras 24 horas, enquanto as unidades localizadas em áreas consideradas mais críticas também contam com segurança física.

A subtração de fios, cabos ou equipamentos utilizados para transmissão de energia elétrica, telefonia, dados, além de materiais metroviários e ferroviários, é crime e prevê pena de 2 a 8 anos de prisão e multa.



O levantamento aponta uma disparada desse tipo de crime. Em 10 meses, 2026 já supera em 62,35% o total de ocorrências registradas em todo o ano de 2025, quando a empresa contabilizou 1.235 casos.



Em 2024, a empresa registrou 802 ocorrências (que afetaram 10.229 clientes e geraram prejuízo de R$ 953,4 mil). Já em 2023, foram 988 registros, 133.259 clientes impactados e prejuízo estimado em R$ 1,13 milhão. Segundo a empresa, os valores variam de acordo com o que afetou e quais os equipamentos.



Prisões

Segundo dados preliminares da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace) da Secretaria de Defesa Social (SDS), de janeiro a outubro de 2026 foram registradas 14 ocorrências de roubos de fios e cabos em Pernambuco.



Em 2025, foram contabilizados 14 boletins de ocorrência, enquanto 2024 finalizou com 21 casos. Já o ano de 2023 fechou com 24 registros desta modalidade criminosa.

Sobre o número de pessoas encaminhadas às delegacias de polícia em situação de flagrante por roubo de fios e cabos, foram 2 em 2023; 2 em 2024; 1 em 2025 e 2 de janeiro a outubro deste ano de 2026.



Quanto a mortes, a SDS afirmou não possuir em seu banco de dados o recorte de óbitos registrados por tentativa de roubos de fios e cabos.



“A Polícia Militar realiza rondas ostensivas com o objetivo de prevenir e reprimir a prática de crimes em geral. Caso seja identificada alguma ocorrência envolvendo esse tipo de instalação, a situação é tratada conforme os procedimentos de rotina, com a condução dos envolvidos à delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis”, afirmou a pasta, em nota.



A Polícia Civil de Pernambuco informou, ainda, que todos os casos de roubos e furtos registrados são objetos de acompanhamento e investigação. A instituição destaca a importância do registro do Boletim de Ocorrência para possibilitar a apuração dos fatos e contribuir para a elucidação dos crimes.



A orientação da SDS é de que a população registre o crime por meio do telefone 190 e, caso haja suspeita ou indício de autoria, procure uma delegacia ou acesse a Delegacia pela Internet (https://servicos.sds.pe.gov.br/delegacia/).



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Diferença nos dados

Sobre a diferença entre os dados da SDS e da Neoenergia, quando analisamos o recorte de 2026, observamos uma grande discrepância entre os números apresentados pelas duas instituições.

Em 2026, a Neoenergia informou 2.005 ocorrências de roubo, enquanto a SDS contabiliza apenas 14 casos. A concessionária de energia explica que nem todas as ocorrências são registradas por meio de Boletins de Ocorrência devido ao grande volume de casos.

Segundo a empresa, apenas as situações consideradas mais graves, como o furto de equipamentos de maior valor e com maior impacto, são comunicadas às forças de segurança.