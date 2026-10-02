Neoenergia Pernambuco aumenta em 30% o número de equipes de prontidão durante as eleições

Distribuidora também mobilizará estrutura de monitoramento 24 horas, priorizando mais de 3 mil locais de votação informados pelo TRE

Mais de 350 mil podas preventivas foram realizadas (Foto: Divulgação/Neoenergia)

Uma operação especial foi preparada pela Neoenergia para garantir o fornecimento de energia durante as eleições deste fim de semana. Foi feito um reforço de 30% no número de equipes em campo e mais de 50 profissionais atuando em monitoramento 24 horas.

A estrutura atenderá os 3.389 locais de votação distribuídos em Pernambuco, incluindo 15 unidades consideradas prioritárias pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com apoio de 61 bases operacionais e um total de 253 equipes espalhadas por todo o Estado.



A mobilização faz parte do plano especial elaborado pela distribuidora para assegurar rapidez na resposta a eventuais ocorrências e garantir a confiabilidade do sistema elétrico durante um dos eventos mais importantes da democracia brasileira.



O esquema envolve monitoramento contínuo da rede elétrica, equipes posicionadas estrategicamente e integração direta com os órgãos responsáveis pelo processo eleitoral.



A preparação começou meses antes da votação. Em toda a área de concessão, a Neoenergia Pernambuco realizou a inspeção da rede elétrica, executou mais de 350 mil podas preventivas e realizou mais de 23 mil manutenções.



Nos locais prioritários definidos pelo TRE, foram concluídas 100% das inspeções nos circuitos que atendem os prédios.



Para o fim de semana das eleições, a empresa contará com quatro analistas dedicados ao atendimento das demandas relacionadas ao TRE, dois engenheiros em escala exclusiva para monitoramento das eleições, quatro subestações móveis posicionadas em pontos estratégicos e kits emergenciais distribuídos em locais previamente definidos para agilizar o atendimento em caso de necessidade.



A área de Segurança Corporativa também estará mobilizada para o monitoramento de instalações críticas e pronta resposta a eventuais ocorrências.



O plano contempla ainda ações voltadas ao fortalecimento da resiliência do sistema elétrico, incluindo mais de 731 manutenções em equipamentos de subestações e a instalação de mais de 150 novos religadores, ampliando a capacidade de recomposição automática da rede.



Em Fernando de Noronha, a distribuidora assegurou estoque adicional de combustível para garantir a autonomia operacional durante todo o período eleitoral.



Desligamentos programados

Com o objetivo de contribuir para a realização das Eleições 2026, a Neoenergia Pernambuco não realizará desligamentos programados da rede elétrica para serviços de manutenção neste sábado (3) e domingo (4). A medida busca preservar a continuidade do fornecimento de energia durante o período do pleito e evitar impactos às atividades da Justiça Eleitoral e aos locais de votação.

