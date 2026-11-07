O caso foi registrado na noite desta sexta-feira (6), em uma subestação de Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Homem invade subestação de energia e deixa mais de 43 mil moradores sem luz em Olinda (Reprodução/G1)

Um homem invadiu a Subestação Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, e provocou a interrupção no fornecimento de energia elétrica para mais de 43 mil clientes na noite desta sexta-feira (6). O suspeito subiu em uma estrutura de alta tensão, o que levou à suspensão emergencial do serviço por quase uma hora.

Segundo a Neoenergia Pernambuco, o desligamento foi necessário para garantir a segurança do invasor e permitir o acesso das equipes de resgate. O fornecimento de energia foi totalmente restabelecido às 21h40.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem sentado na estrutura elétrica e a movimentação de populares em frente à unidade. Relatos de moradores locais apontam que ele teria invadido a área para tentar furtar fios de cobre, mas a suspeita não foi confirmada pelas autoridades oficiais.

Atendimento médico e escolta policial

O Corpo de Bombeiros foi acionado e efetuou o resgate. De acordo com a corporação, após ser retirado da estrutura, o homem recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

A Polícia Militar informou que a vítima sofreu uma descarga elétrica e foi encaminhada, sob escolta policial, ao Hospital da Restauração, localizado no bairro do Derby, na área central do Recife.

Ainda segundo a corporação, a ocorrência foi encaminhada à autoridade competente para a adoção das providências legais cabíveis.