Gerador explode e deixa localidade sem energia na Zona Norte do Recife

Equipamento explodiu ainda na noite do domingo (8). Segundo a Neoenergia, a previsão de restabelecimento da rede elétrica é ainda para a manhã desta segunda

Chamas após a explosão foram capturadas por moradores da localidade (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A explosão de um gerador de energia nas proximidades do Campus Recife da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, deixou algumas localidades sem energia desde a noite do domingo (8).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o equipamento em chamas. Ainda não se sabe o que causou o incidente, segundo a Neoenergia Pernambuco. Em nota, a empresa afirmou que estava enviando uma equipe ao local para substituir o equipamento na manhã desta segunda (9).

“A previsão é que o fornecimento seja restabelecido ainda no período da manhã”, destacou a corporação. A Neoenergia também não confirmou a quantidade de pessoas afetadas pela queda elétrica.

Energia

A região da UFRPE tem quedas constantes de energia, segundo dizem servidores e alunos da instituição. Em julho, o Diario de Pernambuco mostrou como a instabilidade da rede na localidade é criticada pela comunidade acadêmica da universidade.

Os relatos dão conta de que atividades e pesquisas acadêmicas são comprometidas, numa situação que persiste há anos.

À época, a Neoenergia Pernambuco informou que, até aquele momento, havia identificado quatro interrupções intempestivas em unidades consumidoras UFRPE, todas motivadas por interferência de vegetação na rede de distribuição de energia.

Segundo a corporação, as quedas foram “isoladas e não impactaram todas as unidades”. A empresa também relatou que identificou religamentos automáticos, com duração de até cinco segundos, além de desligamentos programados para manutenção da rede elétrica.

“Para minimizar a percepção de interrupções no fornecimento para alunos, servidores e frequentadores da UFRPE, a companhia está promovendo podas de galhos de árvores que se aproximam da fiação”, escreveu.