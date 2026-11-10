Mulher mata ex-companheiro a facadas na frente dos três filhos em Igarassu

Homem de 31 anos foi atingido por golpes de arma branca no bairro de Santa Rita. Suspeita, de 27 anos, ficou ferida e foi socorrida para uma unidade de saúde

Crime aconteceu na Rua Guilherme Jorge Paes Barreto (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 31 anos morreu após ser esfaqueado pela ex-companheira, de 27, na manhã desta terça-feira (10), no bairro de Santa Rita, em Igarassu, no Grande Recife. O crime aconteceu dentro de uma residência e foi presenciado pelos três filhos da mulher. A suspeita também ficou ferida e foi encaminhada a uma unidade hospitalar.

De acordo com informações da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), equipes do 26º Batalhão foram acionadas para atender a uma ocorrência de violência doméstica e homicídio. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o homem já sem vida e a mulher machucada. Ela recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi conduzida à delegacia.

A vítima foi identificada como Luan Floriano de Lima. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), ele foi atingido por golpes de arma branca e morreu em decorrência dos ferimentos.

As três crianças, que estavam na residência ficaram sob os cuidados da avó materna. Elas presenciaram a violência.

A mulher relatou à Polícia Militar que teria sido agredida pelo ex-companheiro após ele invadir a residência, descumprindo uma medida protetiva de urgência. Ela também teria ligado para a polícia para comunicar o ocorrido e pedir atendimento por causa dos ferimentos.

O caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte como homicídio. Segundo a Polícia Civil, a autoria já foi identificada e os policiais seguem em diligências para efetuar a prisão em flagrante da suspeita. As investigações estão em andamento.