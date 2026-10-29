Operação desarticula organização criminosa da RMR

Grupo é investigado por prática de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, homicídios e lavagem de capitais

Foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 15 busca e apreensão (Divulgação/PF)

Na manhã desta quinta-feira (29/10/2026), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (FICCO/PE) deflagrou a Operação Frequência Zero, destinada a desarticular organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, homicídios e lavagem de capitais, com atuação na capital e na Região Metropolitana do Recife.

O grupo tinha atuação estruturada em áreas estratégicas: nos bairros do Ibura, Casa Amarela e Boa Viagem, no Recife; nos bairros de Cavaleiro e UR-2, em Jaboatão dos Guararapes; e nos municípios de Camaragibe, São Lourenço da Mata, Olinda e Cabo de Santo Agostinho.



A operação resulta da análise de elementos informativos compartilhados no âmbito das Operações Manguezais (2022), La Catedral (2024) e Sintonia Fina (2025), que já haviam apontado irregularidades no sistema prisional de Igarassu.



Foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital, mediante representação da autoridade policial.

Os alvos das ordens judiciais integram núcleo dirigente da organização, responsável pela prática de crimes como organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas em larga escala, comércio ilegal de armas de fogo de grosso calibre e lavagem de capitais. Todos exercem funções de liderança ou de gerência na estrutura da Organização.



As apurações indicam que, nos últimos anos, o grupo movimentou grandes quantias, promovendo a ocultação e a dissimulação da origem, da movimentação e da propriedade de bens, direitos e valores, mediante a interposição de empresas de fachada e a utilização de contas bancárias de terceiros.



A operação contou com a atuação conjunta das instituições que integram a FICCO/PE, da FICCO/RJ, da FICCO/PB, do DENARC e do GOE (PCPE). A ação representa mais um avanço no combate ao crime organizado em Pernambuco, ao promover a descapitalização financeira do grupo e a desarticulação de suas lideranças operacionais.

FICCO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco – FICCO/PE – é composta pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Polícia Federal (PF), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), Secretaria de Administração Penitenciária de Pernambuco (SEAP/PE) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

