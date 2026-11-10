Calor em Pernambuco: sensação térmica pode atingir 3°C acima dos termômetros, diz Apac

Meteorologista explica influência do El Niño e do período seco nas temperaturas elevadas. Fenômeno pode atingir intensidade muito forte e agravar a irregularidade das chuvas no estado

El Ninõ tem intensificado calor no Nordese do país e chegará em seu auge nos próximos meses (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Impulsionado por uma combinação de fatores climáticos que inclui a atuação de um forte fenômeno El Niño e o período naturalmente mais seco do ano, o calor em Pernambuco está em evidência. Com temperaturas que já ultrapassaram os 40°C no Sertão, a sensação térmica também é outro fator de atenção e pode superar a temperatura registrada pelos termômetros em até 3°C, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o meteorologista Romilson Ferreira, da Apac, explica que o estado atravessa seu período naturalmente mais seco, que se estende de agosto a novembro, com redução das chuvas e da umidade do ar. A aproximação do verão também contribui para a elevação das temperaturas, que tendem a permanecer mais altas até janeiro e fevereiro.

“É normal termos temperaturas mais elevadas, menos chuva e menos umidade durante essa época. Historicamente, isso é normal”, afirmou. Segundo o meteorologista, em alguns municípios do Sertão, a média climatológica de chuva chega a zero neste período do ano.

No entanto, esse cenário sazonal ganha contornos mais intensos devido ao El Niño, classificado como forte e com possibilidade de atingir o patamar “muito forte” até o final do ano, com anomalias superiores a 2°C na temperatura da superfície do mar em relação à média. O fenômeno modifica a circulação atmosférica e favorece a entrada de ar mais seco no Nordeste brasileiro.

“Com essa mudança na circulação atmosférica, o resultado é a entrada de ar mais seco no Nordeste brasileiro. Isso significa que as temperaturas devem aumentar um pouco mais do que já aumentariam naturalmente nesse período”, explicou Romilson.

Os reflexos dessa dinâmica já aparecem nos registros meteorológicos e todas as regiões pernambucanas têm apresentado temperaturas entre 3°C e 6°C acima da média histórica em determinados registros, segundo o profissional.

O meteorologista também destaca que o aumento das temperaturas máximas é uma tendência observada há alguns anos e que acaba sendo potencializada pelo El Niño e pelas mudanças climáticas.

No Sertão, onde a climatologia de chuvas nesta época já é normalmente baixa ou nula em alguns municípios, os termômetros dispararam recentemente, com picos extremos que alcançaram 41,6°C em Floresta. No Agreste, Gravatá registrou 34,5°C, onde a média climatológica para o período é de 28,4°C, uma diferença de 6,1°C, conforme os exemplos apresentados pelo meteorologista.

A Apac chegou a emitir aviso vermelho, o nível mais severo da classificação, para áreas do Sertão onde a umidade relativa ficou abaixo de 10%. A agência possui três níveis de alerta para essas condições, com orientações específicas de acordo com a intensidade.

Além dos efeitos sobre a saúde, a redução das chuvas e da umidade também tem consequências para a agricultura. Boletim agrometeorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou redução da disponibilidade de água no solo em Pernambuco.

O levantamento identificou armazenamento inferior a 5% da Capacidade de Água Disponível em grande parte do estado durante outubro, cenário que compromete o desenvolvimento das atividades agrícolas e limita o avanço da semeadura, especialmente na agricultura familiar.

Sensação

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O calor e a percepção da temperatura são coisas diferentes, segundo Romilson Ferreira; a sensação térmica pode ser superior à temperatura efetivamente registrada pelos termômetros, dependendo das condições ambientais. “De forma geral, a sensação térmica pode chegar a até 3°C acima da temperatura que está sendo medida”.

O meteorologista utiliza como comparação os dias frios, quando a presença de vento sobre a pele provoca uma percepção de frio mais intenso do que a temperatura registrada.

No calor, a percepção também pode ser de uma temperatura superior à indicada pelo termômetro. Essa sensação varia conforme fatores como umidade do ar, circulação dos ventos e exposição às condições ambientais.

Segundo o especialista, os alertas de umidade foram elaborados em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e incluem orientações sobre como a população deve proceder diante das condições mais severas.

A recomendação é que os moradores acompanhem os canais oficiais da agência para consultar os avisos e as informações meteorológicas. “Todas as informações que produzimos fazemos questão de disponibilizar na nossa página, para que as pessoas possam consultar”, destaca.

El Niño pode se intensificar

O fenômeno que influencia as condições climáticas em Pernambuco ainda pode ganhar intensidade nos próximos meses. O meteorologista da Apac avalia que existe a possibilidade de o El Niño alcançar a categoria muito forte até o final do ano, ultrapassando 2°C acima da média na região de referência do Pacífico Equatorial.

A possibilidade também aparece nas projeções internacionais e uma atualização do Centro de Previsão Climática da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), divulgada em outubro, apontou alta probabilidade de o fenômeno permanecer nas categorias forte ou muito forte durante os próximos meses.

Mas os efeitos não são iguais em todas as regiões do país. Enquanto o El Niño costuma favorecer a ocorrência de chuvas no Sul, no Nordeste pode contribuir para a redução da precipitação e o agravamento da seca.

“Ele não inibe a chuva em todos os lugares. No Rio Grande do Sul, por exemplo, favorece a precipitação na Região Sul. Mas aqui é justamente isso que sentimos: aumento de temperatura e redução das chuvas”, explica Romilson.

O meteorologista da Apac ressalta, ainda, que a atuação do fenômeno não significa ausência total de precipitação em Pernambuco. Mesmo durante períodos mais secos, podem ocorrer episódios isolados de chuva no Sertão. O principal impacto está na tendência de redução dos volumes acumulados.

