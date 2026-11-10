Temperaturas em PE passam dos 36°C em outubro e calor acima da média deve seguir até janeiro, aponta Inmet

Levantamento do Inmet destaca o avanço das altas temperaturas no estado e projeta permanência de calor acima da média para o trimestre

Pernambuco poderá registrar aproximadamente 1,1 mil mortes adicionais relacionadas ao calor entre outubro de 2026 e março de 2027 (Foto: Reprodução)

Os efeitos do El Niño já dão as caras no Brasil e em Pernambuco e devem se manter pelos próximos três meses, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em outubro, temperaturas máximas médias superiores a 30 °C foram registradas em toda a Região Norte, Nordeste e grande parte do Centro-Oeste, de acordo com o órgão – em território estadual, algumas cidades marcaram mais de 36°C.

No estado, o impacto do fenômeno é na intensificação do quadro de secas. As temperaturas foram elevadas, segundo o Boletim Agroclimatológico Mensal do Inmet, impulsionadas por um cenário de chuvas escassas – que ficaram abaixo de 30 mm em grande parte do território estadual, resultando em um panorama de calor intenso e baixa umidade.

O boletim chama atenção para os indicadores de umidade no solo pernambucano. No último mês, o armazenamento hídrico permaneceu abaixo de 5% da Capacidade de Água Disponível (CAD) no estado, o que mantém tanto o semiárido quanto a faixa litorânea com índices inferiores a 20% da CAD ao longo do próximo trimestre.

No campo, esse quadro refletiu diretamente nas atividades produtivas, mostra o boletim: os baixos volumes de chuva acumulados limitaram o avanço da semeadura, especialmente na agricultura familiar.

O levantamento indica ainda que os déficits hídricos continuarão a afetar diretamente o Agreste de Pernambuco em janeiro de 2027, mantendo o alerta para a gestão dos recursos hídricos na região.

Riscos do calor

Pernambuco poderá registrar aproximadamente 1,1 mil mortes adicionais relacionadas ao calor entre outubro de 2026 e março de 2027. A projeção é do Climate Impact Lab, ligado à Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e integra o El Niño Heat Mortality Tracker (Rastreador de Mortalidade por Calor do El Niño).

O levantamento coloca Pernambuco entre os estados brasileiros com maior número de mortes adicionais projetadas para o período. No Nordeste, o território pernambucano aparece na quarta posição, atrás apenas de Maranhão e Ceará, que têm estimativas de 1,9 mil mortes cada, e da Bahia, com 1,8 mil.

Pernambuco aparece à frente do Piauí, com mil mortes previstas, Rio Grande do Norte (710), Paraíba (640), Alagoas (450) e Sergipe (360).

Especialistas ouvidos pelo Diario de Pernambuco destacam que, diante dos riscos do calor, é importante estar atento aos cuidados com a saúde, como evitar a exposição prolongada direta ao sol e manter a hidratação constante.



