Pernambuco tem 29 reservatórios em situação de colapso, aponta monitoramento da Apac
Levantamento indica reservatórios com 0% da capacidade em diferentes regiões do Estado; outros reservatórios estão próximos de atingir o nível crítico
Publicado: 09/11/2026 às 12:21
Reservatórios monitorados pela Apac (Reprodução/Apac)
Pernambuco tem 29 reservatórios em situação de colapso, com volumes abaixo de 10% da capacidade de armazenamento. O cenário foi identificado no boletim de monitoramento divulgado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), na sexta-feira (6), com dados atualizados até 6 de novembro de 2026.
Ao todo, a agência monitora 99 reservatórios distribuídos pelas bacias hidrográficas do Estado. Além dos mananciais classificados em colapso, o levantamento aponta outros açudes com volumes entre 10% e 30%, faixa considerada próxima de uma situação crítica.
A situação é mais concentrada no Sertão e no Agreste, com reservatórios apresentando níveis muito baixos ou completamente secos. Entre os casos mais preocupantes estão os açudes de Abóbora, Parnamirim e Chapéu, em Parnamirim, e Arrodeio, em São José do Belmonte, que aparecem com 0% de volume acumulado.
Na Bacia do Brígida, também estão em situação de colapso os reservatórios de Araripina (Baixio), Engenheiro Camacho, Entremontes, Cachimbo e Rancharia. O açude de Entremontes, em Parnamirim, tem capacidade máxima de aproximadamente 303 milhões de metros cúbicos, mas registra apenas 3,18% do volume total.
Situação também preocupa no Agreste e no Sertão
Na Bacia do Capibaribe, quatro reservatórios estão classificados em colapso: Oitis, Machado, Poço Fundo e Jucazinho. Este último, localizado em Surubim, apresenta apenas 2,93% da capacidade, com pouco mais de 6 milhões de metros cúbicos acumulados.
Já na Bacia do Ipojuca, os reservatórios Duas Serras, Cipó e Pão de Açúcar estão abaixo de 10%. O açude Cipó, em Caruaru, registra somente 0,36% da capacidade, enquanto Duas Serras, em Poção, tem 2,28%.
Na Bacia do Pajeú, nove reservatórios aparecem na classificação de colapso. Entre eles estão Juá, São José II, Ingazeira, Serrinha/Serraria, Quebra Unha, Serrote, Barra do Juá, Saco I e Arrodeio.
O levantamento também aponta situação crítica na Bacia de Terra Nova, onde os reservatórios Barra do Chapéu, Poço Grande, Boa Vista e Abóboras aparecem classificados em colapso. Na Bacia do Una, o açude Panelas II, em Cupira, registra apenas 0,08% da capacidade.
Nem todos os reservatórios apresentam baixos volumes
Apesar do cenário preocupante em parte do Estado, o monitoramento também identifica mananciais com níveis elevados de armazenamento.
Na Região Metropolitana do Recife, o reservatório de Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho, está com 99,09% da capacidade. Tapacurá, em São Lourenço da Mata, registra 95,36%, enquanto Botafogo, em Igarassu, apresenta 92,29%.
O boletim também registra sete reservatórios vertendo, condição em que o volume armazenado ultrapassa a capacidade máxima operacional. Entre eles estão Matriz da Luz, Gurjaú, Sirigi, Guilherme Azevedo, Mundaú, Amora Grande e Poço da Areia.
A classificação da Apac considera como situação de colapso os reservatórios com menos de 10% da capacidade. Os que apresentam volumes entre 10% e 30% são considerados próximos do colapso. As demais faixas são divididas entre 30% e 80%, e 80% a 100%.
Confira os 29 reservatórios em situação de colapso
Bacia do Brígida
- Araripina (Baixio) – Araripina: 7,26%
- Engenheiro Camacho – Ouricuri: 1,86%
- Parnamirim – Parnamirim: 0%
- Entremontes – Parnamirim: 3,18%
- Cachimbo – Parnamirim: 3,95%
- Chapéu – Parnamirim: 0%
- Rancharia – Araripina: 0%
Bacia do Capibaribe
- Oitis – Brejo da Madre de Deus: 8,57%
- Machado – Brejo da Madre de Deus: 4,31%
- Poço Fundo – Santa Cruz do Capibaribe: 4,38%
- Jucazinho – Surubim: 2,93%
Bacia do Ipojuca
- Duas Serras – Poção: 2,28%
- Cipó – Caruaru: 0,36%
- Pão de Açúcar – Pesqueira: 2,89%
Bacia do Pajeú
- Juá – Mirandiba: 1,04%
- São José II – São José do Egito: 5,18%
- Ingazeira – Ingazeira: 9,12%
- Serrinha/Serraria – Brejinho: 1,11%
- Quebra Unha – Floresta: 6,54%
- Serrote – São José do Belmonte: 3,16%
- Barra do Juá – Floresta: 5,89%
- Saco I – Serra Talhada: 0,20%
- Arrodeio – São José do Belmonte: 0%
Bacia do Pontal
- Pau Branco – Afrânio: 0,44%
Bacia de Terra Nova
- Barra do Chapéu – Cabrobó: 0%
- Poço Grande – Serrita: 7,49%
- Boa Vista – Salgueiro: 2%
- Abóboras – Parnamirim: 0%
Bacia do Una
- Panelas II – Cupira: 0,08%