Pernambuco tem 29 reservatórios em situação de colapso, aponta monitoramento da Apac

Levantamento indica reservatórios com 0% da capacidade em diferentes regiões do Estado; outros reservatórios estão próximos de atingir o nível crítico

Reservatórios monitorados pela Apac (Reprodução/Apac)

Pernambuco tem 29 reservatórios em situação de colapso, com volumes abaixo de 10% da capacidade de armazenamento. O cenário foi identificado no boletim de monitoramento divulgado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), na sexta-feira (6), com dados atualizados até 6 de novembro de 2026.

Ao todo, a agência monitora 99 reservatórios distribuídos pelas bacias hidrográficas do Estado. Além dos mananciais classificados em colapso, o levantamento aponta outros açudes com volumes entre 10% e 30%, faixa considerada próxima de uma situação crítica.

A situação é mais concentrada no Sertão e no Agreste, com reservatórios apresentando níveis muito baixos ou completamente secos. Entre os casos mais preocupantes estão os açudes de Abóbora, Parnamirim e Chapéu, em Parnamirim, e Arrodeio, em São José do Belmonte, que aparecem com 0% de volume acumulado.

Na Bacia do Brígida, também estão em situação de colapso os reservatórios de Araripina (Baixio), Engenheiro Camacho, Entremontes, Cachimbo e Rancharia. O açude de Entremontes, em Parnamirim, tem capacidade máxima de aproximadamente 303 milhões de metros cúbicos, mas registra apenas 3,18% do volume total.

Situação também preocupa no Agreste e no Sertão

Na Bacia do Capibaribe, quatro reservatórios estão classificados em colapso: Oitis, Machado, Poço Fundo e Jucazinho. Este último, localizado em Surubim, apresenta apenas 2,93% da capacidade, com pouco mais de 6 milhões de metros cúbicos acumulados.

Já na Bacia do Ipojuca, os reservatórios Duas Serras, Cipó e Pão de Açúcar estão abaixo de 10%. O açude Cipó, em Caruaru, registra somente 0,36% da capacidade, enquanto Duas Serras, em Poção, tem 2,28%.

Na Bacia do Pajeú, nove reservatórios aparecem na classificação de colapso. Entre eles estão Juá, São José II, Ingazeira, Serrinha/Serraria, Quebra Unha, Serrote, Barra do Juá, Saco I e Arrodeio.

O levantamento também aponta situação crítica na Bacia de Terra Nova, onde os reservatórios Barra do Chapéu, Poço Grande, Boa Vista e Abóboras aparecem classificados em colapso. Na Bacia do Una, o açude Panelas II, em Cupira, registra apenas 0,08% da capacidade.

Nem todos os reservatórios apresentam baixos volumes

Apesar do cenário preocupante em parte do Estado, o monitoramento também identifica mananciais com níveis elevados de armazenamento.

Na Região Metropolitana do Recife, o reservatório de Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho, está com 99,09% da capacidade. Tapacurá, em São Lourenço da Mata, registra 95,36%, enquanto Botafogo, em Igarassu, apresenta 92,29%.

O boletim também registra sete reservatórios vertendo, condição em que o volume armazenado ultrapassa a capacidade máxima operacional. Entre eles estão Matriz da Luz, Gurjaú, Sirigi, Guilherme Azevedo, Mundaú, Amora Grande e Poço da Areia.

A classificação da Apac considera como situação de colapso os reservatórios com menos de 10% da capacidade. Os que apresentam volumes entre 10% e 30% são considerados próximos do colapso. As demais faixas são divididas entre 30% e 80%, e 80% a 100%.

Confira os 29 reservatórios em situação de colapso

Bacia do Brígida

Araripina (Baixio) – Araripina: 7,26%

Engenheiro Camacho – Ouricuri: 1,86%

Parnamirim – Parnamirim: 0%

Entremontes – Parnamirim: 3,18%

Cachimbo – Parnamirim: 3,95%

Chapéu – Parnamirim: 0%

Rancharia – Araripina: 0%

Bacia do Capibaribe



Oitis – Brejo da Madre de Deus: 8,57%

Machado – Brejo da Madre de Deus: 4,31%

Poço Fundo – Santa Cruz do Capibaribe: 4,38%

Jucazinho – Surubim: 2,93%

Bacia do Ipojuca



Duas Serras – Poção: 2,28%



Cipó – Caruaru: 0,36%



Pão de Açúcar – Pesqueira: 2,89%

Bacia do Pajeú



Juá – Mirandiba: 1,04%



São José II – São José do Egito: 5,18%



Ingazeira – Ingazeira: 9,12%



Serrinha/Serraria – Brejinho: 1,11%



Quebra Unha – Floresta: 6,54%



Serrote – São José do Belmonte: 3,16%



Barra do Juá – Floresta: 5,89%



Saco I – Serra Talhada: 0,20%



Arrodeio – São José do Belmonte: 0%

Bacia do Pontal

Pau Branco – Afrânio: 0,44%

Bacia de Terra Nova



Barra do Chapéu – Cabrobó: 0%



Poço Grande – Serrita: 7,49%



Boa Vista – Salgueiro: 2%



Abóboras – Parnamirim: 0%

Bacia do Una

