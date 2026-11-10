Polícia Civil prende homem suspeito de se passar por diretor de uma construtora e aplicar golpes

Suspeito de 24 anos aplicava golpes em fornecedores. Ele já responde a outros dois processos por estelionato eletrônico

Golpista estaria se passando por diretor de uma construtora (Foto: Divulgação/PCPE)

Um homem de 24 anos, suspeito de fraude eletrônica, foi preso nesta segunda-feira (9). Ele é acusado de aplicar golpes em fornecedores se passando por diretor de uma construtora renomada no estado.

As investigações começaram depois que o departamento jurídico da construtora informou à polícia sobre o golpista. Após as diligências, os policiais identificaram o suspeito como autor das abordagens.

O homem já responde a outros dois processos por estelionato eletrônico, e a polícia investiga indícios de que ele tenha cometido outros crimes. O suspeito responde por fraude eletrônica, prevista no artigo 171, § 2º-A, do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 4 a 8 anos, além de multa.

A ação foi realizada por policiais civis da 7ª Circunscrição Policial (Boa Viagem) e da 3ª Delegacia Seccional (Desec), coordenados pelos delegados Mário Melo e Cynthia Nascimento. A prisão preventiva foi decretada pela 7ª Vara Criminal da Capital.

Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), onde ficará à disposição da justiça.



