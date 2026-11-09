Mercadorias foram roubadas de um caminhão em Timon, no Maranhão e localizadas no bairro da Iputinga, zona oeste do Recife; responsável pelo galpão teria oferecido R$ 20 mil para evitar prisão

Seis suspeitos são presos em galpão com carga roubada avaliada em mais de R$ 200 mil, no Recife (Ascom/PCPE)

Seis homens foram presos em flagrante em um galpão no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, onde a Polícia Civil encontrou mais de R$ 200 mil em mercadorias roubadas de um caminhão no Maranhão. A carga, pertencente a diferentes empresas e transportada por uma transportadora, estava avaliada inicialmente em mais de R$ 560 mil. O veículo foi interceptado por criminosos no município de Timon, no dia 22 de outubro, durante o trajeto entre Pernambuco e o Maranhão.

Os detalhes da operação Rota Interceptada foram apresentados pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta segunda-feira (9). A ação foi realizada no dia 4 de novembro por equipes da Delegacia da Boa Vista, após o cruzamento de informações sobre o roubo.

De acordo com o delegado José Custódio, o caminhão havia saído de uma transportadora localizada no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, com destino a São Luís, capital maranhense. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista relatou que foi abordado por três homens em Timon, na manhã de 22 de outubro.

Os criminosos o renderam, colocaram um capuz em sua cabeça e informaram que queriam apenas a carga. “Eles disseram: ‘A gente só quer a carga, não vai fazer nada contigo. Fica na tua aí’. E levaram o caminhão junto com a mercadoria”, relatou o delegado, ao reproduzir o depoimento registrado pelo motorista.

Ainda conforme o boletim, o caminhão foi localizado posteriormente, sem a carga, em outra cidade do Maranhão. A partir das informações sobre o caso, a equipe da Delegacia da Boa Vista iniciou o levantamento de dados para identificar o possível destino dos produtos.

“Os policiais fizeram o cruzamento de dados e receberam informações de que boa parte dessa mercadoria roubada no Maranhão estaria em um galpão aqui na cidade do Recife. Com isso, começaram as diligências e conseguiram localizar os produtos”, explicou Custódio.

No imóvel, os agentes encontraram 204 volumes de mercadorias, entre objetos de decoração natalina e três placas de energia solar, além de outros produtos. O material recuperado foi avaliado em mais de R$ 200 mil.

Etiquetas foram retiradas para dificultar identificação

Durante a vistoria, os policiais perceberam que as caixas estavam sem as etiquetas originais de identificação. Em alguns casos, os códigos de rastreamento haviam sido raspados, numa tentativa de dificultar a identificação da transportadora e das empresas responsáveis pelos produtos.

Uma das etiquetas foi encontrada dentro de uma lixeira no galpão. O material continha informações sobre a transportadora e a empresa proprietária de um dos produtos. A partir dessa identificação, os policiais entraram em contato com as empresas envolvidas, que compareceram ao local e reconheceram parte das mercadorias.

“Eles retiravam as etiquetas das caixas ou raspavam essas identificações para evitar que fosse encontrado o código de rastreamento dos produtos, o nome da transportadora e das empresas envolvidas. Mas, durante uma varredura, os policiais localizaram uma etiqueta dentro de uma lixeira. Isso reforçou a identificação da carga roubada”, afirmou o delegado.

Além dos produtos relacionados ao roubo no Maranhão, havia no galpão mercadorias de outras empresas. Os agentes encontraram maços de cigarro, calculadoras e caixas abertas e vazias, que não correspondiam à carga transportada pelo caminhão.

A suspeita é de que o imóvel funcionasse como ponto de recebimento, armazenamento e distribuição de mercadorias provenientes de outros crimes patrimoniais. A polícia também encontrou produtos sem documentação fiscal que comprovasse a origem.

O delegado Marcos Mussi acrescentou que a organização do espaço indicava uma divisão de tarefas entre os envolvidos. Segundo ele, havia pessoas responsáveis pelo estabelecimento, pela contabilidade e pelo armazenamento dos produtos.

Caminhão também foi encontrado na mesma rua

Outro elemento que chamou a atenção dos investigadores foi a localização do próprio caminhão utilizado no transporte da carga. O veículo, que havia sido roubado no Maranhão, foi encontrado na mesma rua do galpão, a aproximadamente 100 a 150 metros do imóvel.

O caminhão estava sem mercadorias e era conduzido por um homem diferente daquele que registrou o boletim de ocorrência no Maranhão. Esse segundo motorista foi um dos seis presos na operação.

Segundo José Custódio, ainda não há informações suficientes para esclarecer como o veículo saiu do Maranhão e chegou ao Recife, nem se houve troca de condutores ou transferência da carga para outros veículos durante o percurso.

“O motorista que conduzia o caminhão da transportadora no estado do Maranhão não é o mesmo que estava com o veículo aqui em Recife. O que identificamos é que o caminhão foi roubado, encontrado posteriormente sem a carga no próprio Maranhão e, no dia 4 de novembro, localizado nas proximidades do galpão”, explicou.

Questionado sobre a possibilidade de o primeiro motorista ter participação no esquema, o delegado afirmou que nenhuma hipótese está descartada, mas ressaltou que não há elementos para fazer essa afirmação neste momento.

“Essa hipótese a gente vai apurar. Vamos ouvir as pessoas e entrar em contato também com a delegacia do Maranhão. São muitos detalhes e pontos que precisam ser esclarecidos, mas não temos como definir isso agora”, declarou.

A investigação sobre o assalto propriamente dito deve ficar inicialmente sob responsabilidade da Polícia Civil do Maranhão. No entanto, as equipes pernambucanas pretendem compartilhar informações e colaborar com a apuração, caso surjam elementos que indiquem a participação de outros envolvidos.

Responsável pelo galpão ofereceu R$ 20 mil aos policiais

Durante a abordagem, o homem apontado como responsável pelo galpão teria oferecido R$ 20 mil aos policiais para evitar a prisão dele e de outros dois suspeitos. Segundo o delegado Marcos, a proposta foi feita quando o investigado percebeu que os agentes haviam identificado as mercadorias roubadas e que o grupo seria preso em flagrante.

“Ele ofereceu à equipe, naquele momento, o valor de R$ 20 mil para que fosse liberado junto com mais dois indivíduos que apontou. A proposta foi imediatamente recusada por mim e pelos policiais que estavam no local”, afirmou Marcos.

O responsável pelo estabelecimento também foi autuado por corrupção ativa, além dos crimes de receptação qualificada e associação criminosa.

No escritório do galpão, os policiais apreenderam dois simulacros de armas de fogo, um semelhante a um fuzil e outro a uma pistola. Os objetos estavam com as pontas laranjas cobertas por fita isolante preta, o que, segundo a polícia, poderia dar aparência de armas verdadeiras.

Também foram encontrados uma tonfa, objeto semelhante ao utilizado por policiais, uma faca com soco inglês e outros materiais.

O delegado Marcos afirmou que a equipe investiga se os simulacros eram utilizados para intimidar pessoas, praticar roubos ou em outras atividades criminosas.

“Possivelmente, esses instrumentos localizados no galpão poderiam ser utilizados por eles na prática do crime de roubo ou de falso roubo. Essa situação ainda não está definida e será objeto de apuração”, explicou.

Investigação busca identificar destino de R$ 400 mil em produtos

Apesar da recuperação de mais de R$ 200 mil em mercadorias, uma parte significativa da carga continua desaparecida. Segundo os investigadores, aproximadamente R$ 400 mil em produtos não foram localizados, incluindo uma quantidade expressiva de calçados.

Os policiais trabalham para reconstruir o percurso da carga entre o Maranhão e Pernambuco e descobrir se houve distribuição de mercadorias em outros estados antes da chegada ao Recife.

“A gente recuperou uma carga de aproximadamente R$ 200 mil, mas cerca de R$ 400 mil desapareceram. Uma grande parte era de calçados. O objetivo agora é aprofundar a investigação e descobrir quem são os receptadores finais, aquelas pessoas que vão inserir esses produtos no mercado”, afirmou Marcos.

Nove aparelhos celulares apreendidos durante a operação passarão por análise. A expectativa é que o conteúdo dos dispositivos ajude a identificar outros integrantes do grupo, possíveis compradores e a dinâmica de distribuição das mercadorias.

Segundo José Custódio, a investigação também pretende esclarecer a origem dos demais produtos encontrados no galpão, que não faziam parte da carga roubada em Timon.

“Precisamos entender toda essa dinâmica, desde o roubo até a chegada ao Recife. Também queremos saber onde foi distribuída a parte da mercadoria que não encontramos, principalmente os calçados e outros equipamentos”, disse.

Presos tinham funções definidas no galpão

Os seis homens foram autuados em flagrante por receptação qualificada e associação criminosa. Conforme os delegados, cada um desempenhava uma função no funcionamento do galpão, desde a administração do estabelecimento até a organização, o empilhamento e o armazenamento das mercadorias.

Dois dos presos já tinham registros de passagens policiais. Um deles havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas e outro por crime relacionado à formação de quadrilha, atualmente tipificado como associação criminosa ou organização criminosa, conforme o caso. Os demais não tinham histórico criminal identificado pela equipe.

O responsável pelo galpão, segundo os investigadores, possuía boletins de ocorrência, mas não tinha registro de prisão anterior.

A Polícia Civil não descarta a participação de outras pessoas no esquema. As diligências continuam para identificar os possíveis destinatários dos produtos e esclarecer se os suspeitos também tiveram envolvimento direto no roubo do caminhão no Maranhão.

