Internautas brincam com o calor em Pernambuco e reações viralizam na web; veja

Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) afirma que o pico dessas temperaturas deve acontecer entre novembro e dezembro

Na última semana, diversos internautas e páginas de humor do Grande Recife e das demais localidades de Pernambuco vêm criando conteúdos ligados às altas temperaturas no estado. (Reprodução/Redes Sociais)

Na última semana, diversos internautas e páginas de humor do Grande Recife e das demais localidades de Pernambuco vêm criando conteúdos ligados às altas temperaturas no estado. Com o auxílio de inteligência artificial (IA), imagens de caixas d'água derretendo sobre o telhado de residências e até roupas queimando no varal foram geradas para ilustrar o clima.

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O que diz a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac)

No Grande Recife, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê temperatura máxima de 33 ºC nesta terça-feira (10). Na segunda-feira (9), municípios do interior registraram e superaram os 40 ºC. A maior marca ocorreu na cidade de Jatobá, no Sertão pernambucano, que atingiu 40,5 ºC, com sensação térmica de até 43,3 ºC. Ainda de acordo com a agência, o pico dessas temperaturas deve acontecer entre novembro e dezembro.

Os efeitos do El Niño e a atuação de uma massa de ar seco foram os principais fatores para propociar a onda de calor extremo. Dessa forma, a umidade relativa do ar está em níveis muito baixos, entre 12% e 20%, em diversas cidades do Sertão e do Agreste.