Polícia apreende drogas escondidas em ovos de galinha e recipiente com cuscuz

Apreensão aconteceu no município de Lagoa de Itaenga, na Mata Norte de Pernambuco. Uma mulher foi detida

Droga estava dentro do ovo e de um pote junto com farinha de milho (Foto: Divulgação/PCPE)

A criatividade e a ousadia usadas por criminosos para tentar esconder drogas parecem não ter limites. Desta vez, os entorpecentes foram encontrados escondidos em um recipiente com farinha de milho, usada para fazer cuscuz, e dentro de ovos de galinha. O caso aconteceu na Vila, no município de Lagoa de Itaenga, na Mata Norte de Pernambuco.

Após denúncias de que havia entorpecentes dentro de uma residência, policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM) seguiram até o endereço indicado. No local, os agentes visualizaram uma mulher, que dispensou três invólucros com maconha ao perceber a aproximação do policiamento.

Questionada pelos policiais, ela confessou que havia outros materiais ilícitos dentro da residência. Durante as buscas, foram encontrados 63 invólucros de cocaína. Deste total, 59 estavam escondidos em um recipiente misturado com farinha de milho, utilizada para fazer cuscuz.

Outros quatro invólucros foram encontrados dentro de um ovo de galinha quebrado, que estava na geladeira, junto com ovos bons.

Debaixo de um colchão, os policiais localizaram ainda aproximadamente 279 gramas de maconha do tipo flor, além de 61 invólucros da droga já fracionados.

A suspeita e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia do município.



