Enem 2026 pode garantir parcela extra de R$ 200 para beneficiários do Pé-de-Meia

Concluintes do ensino médio que participaram dos dois dias de prova podem receber o valor adicional; repasse está previsto para fevereiro e março de 2027

Cerca de 1,2 milhão de estudantes beneficiários do Pé-de-Meia poderão receber a parcela extra (Agência Brasil)

Cerca de 1,2 milhão de estudantes beneficiários do Pé-de-Meia que estão concluindo o ensino médio e participaram dos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 poderão receber uma parcela adicional de R$ 200. O pagamento está previsto para ocorrer entre 22 de fevereiro e 1º de março de 2027.

O incentivo é destinado aos estudantes do 3º ano do ensino médio que compareceram às duas datas de aplicação do exame. Para que o pagamento seja liberado, as redes de ensino precisam enviar ao Ministério da Educação (MEC) as informações sobre a conclusão dos estudos.

Criado como incentivo financeiro para estimular a permanência e a conclusão dos estudantes na rede pública, o Pé-de-Meia combina pagamentos mensais durante o ano letivo com depósitos vinculados à aprovação em cada etapa do ensino médio.

Quanto o estudante pode receber

O programa prevê até nove parcelas de R$ 200 durante o ano, destinadas ao estudante, além de um depósito de R$ 1 mil ao final de cada ano letivo concluído. Esse valor fica reservado para saque após a conclusão do ensino médio.

Com os pagamentos previstos ao longo dos três anos, somados aos valores vinculados à conclusão e à parcela adicional pela participação no Enem, o estudante pode acumular até R$ 9.200.

Para continuar recebendo as parcelas de frequência, é necessário manter presença mínima de 80% nas aulas. Quando o estudante fica abaixo desse percentual, o pagamento correspondente ao período pode ser suspenso. O valor pode ser liberado posteriormente caso a frequência mínima seja recuperada.

Como consultar o benefício

Informações sobre a participação no programa, histórico escolar, frequência e pagamentos podem ser consultadas nos canais oficiais do Ministério da Educação. O estudante também pode acompanhar os repasses e o calendário pelo aplicativo Caixa Tem.

O Pé-de-Meia também contempla estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nesse caso, são previstos até quatro pagamentos semestrais, totalizando oito parcelas de frequência por ano.



