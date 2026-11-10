Caxangá Ágape: 81 anos de história

Reunião semanal do Caxangá Ágape. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Por Marcos Pontes*

Em 19 de novembro de 1945, o Recife assistia ao nascimento de uma das instituições mais singulares da sociabilidade brasileira. Concebido pelo britânico Jack Ayres, o lendário Mister Jack, o Caxangá Ágape surgiu com a premissa de reunir lideranças, empresários e intelectuais em torno da fraternidade e do debate elevado.

Oito décadas depois, a prestigiosa confraria celebra 81 anos de inestimáveis serviços à sociedade, ostentando com orgulho a marca de ser a mais antiga em atividade ininterrupta no país. Batizado com muita justiça pela crônica jornalística pernambucana como "O Trampolim da Glória", o Ágape transformou-se ao longo das décadas em um autêntico selo de prestígio público e consolidação social.

Por sua tribuna e por suas tradicionais reuniões-almoço historicamente abrigadas em ícones da gastronomia recifense, a exemplo do memorável Restaurante Leite, passaram governadores, magistrados, oficiais-generais, diplomatas, empresários e expoentes máximos da cultura nacional.

Mais do que uma simples vitrine institucional, a confraria elevou a patamares ímpares a célebre doutrina da "mesa neutra": um espaço rigorosamente suprapartidário onde divergências ideológicas e partidárias sempre cederam lugar ao diálogo republicano, à tolerância e à urbanidade.

Ao longo de sua trajetória luminosa, marcada pela entrega solene do célebre pergaminho e de comendas memoráveis como o Prêmio Ágape de Pernambucanidade, a instituição manteve-se inabalável na missão de reconhecer, honrar e exaltar os grandes nomes que impulsionaram o desenvolvimento econômico, social e cultural regional.

Das reuniões informais promovidas por seu fundador nas origens do clube de golfe até as gestões contemporâneas, o grupo soube preservar com zelo a essência de seu nome original que, originado no termo grego “ágape” cultivar o amor fraterno e exaltar com altivez as mais caras tradições do estado de Pernambuco.

Em sua sólida e ininterrupta caminhada rumo à contemporaneidade, a confraria tem aprofundado o resgate histórico de sua memória, celebrando lideranças e comendas que moldaram gerações.

Celebrar os 81 anos do Caxangá Ágape é, portanto, render preito à força de um patrimônio vivo e dinâmico que atravessou profundas transformações políticas e sociais sem jamais perder sua essência e identidade.

Entre a liturgia de seus vibrantes discursos, a entrega de comendas e o congraçamento fraterno de suas mesas, "O Trampolim da Glória" segue altivo, projetando a memória pernambucana para o futuro e renovando, a cada encontro, o seu compromisso irrevogável com a civilidade, com a democracia, com a história e com o grandioso destino de Pernambuco.

*Marcos Pontes é advogado